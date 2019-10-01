 Irak′ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı | DÜNYA | DW | 02.10.2019

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DÜNYA

Irak'ta gösterilerin ikinci gününde de kan aktı

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin ikinci gününde en az yedi kişi hayatını kaybetti. Irak'ta dünkü protestolarda da iki kişi ölmüştü.

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Irak'ta başta başkent Bağdat olmak üzere çeşitli şehirlerde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde bugün en az yedi kişi daha yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarını aktaran Reuters, Bağdat'taki protestolarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Associated Press'e konuşan Iraklı güvenlik ve sağlık yetkilileri ise Bağdat'taki ölü sayısını üç olarak duyurdu. Iraklı yetkililer, çatışmalarda 70 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ölenlerden biri polis

AFP'ye konuşan bir sağlık yetkilisi, Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde de beş protestocu ve bir polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yolsuzlukla mücadele, iş ve daha iyi kamu hizmeti talebiyle Bağdat'ta başlayan protestolar, alınan güvenlik önlemlerine rağmen diğer kentlere de yayılmıştı. Bağdat ve Nasıriye'nin yanı sıra Necef ve Basra kentleri de protestolara sahne oldu.

Bağdat ve Nasıriye'de Salı günü düzenlenen gösterilerde de can kaybı yaşanmıştı. Olaylarda iki kişi ölürken 200'den fazla kişi de yaralamıştı.

Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Salı gecesi yaptığı açıklamada, olaylarda kan dökülmesini kınayarak "itidal ve kanunlara saygı" çağrısında bulunmuştu. Salih "Barışçıl protesto, vatandaşların anayasal hakkıdır" demişti.

Birleşmiş Milletler Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert da Iraklıların protesto hakkına vurgu yaparken yaşanan şiddet olaylarından duyduğunu endişeyi ifade etmişti. Hennis-Plasschaert, Iraklı makamları "protestolar karşısında itidalli hareket etmeye ve barışçıl protestocuların güvenliğini sağlamaya" davet etmişti.

DW,AFP,AP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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