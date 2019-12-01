 Irak′ta bir gecede 20′den fazla protestocu yaşamını yitirdi | DÜNYA | DW | 07.12.2019

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DÜNYA

Irak'ta bir gecede 20'den fazla protestocu yaşamını yitirdi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ekim ayından beri süren protestolarda bir gecede 20'den fazla kişi kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Şii din adamı Mukteda Sadr'ın Necef'teki evi de hedef alındı.

Proteste im Irak (Getty Images/AFP/Stringer)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ekim ayının başından beri süren protesto gösterilerine katılan eylemcilere yapılan saldırılar sonucu bir gecede 20'den fazla gösterici yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri de 127'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Cuma gecesi yaşanan olaylarda kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle birçok kişi hayatını kaybederken, protestocular saldırının arkasında ülkenin güney kentlerinde de benzer eylemlerde bulunmuş İran destekli Iraklı milislerin olabileceğine dikkat çekti.

Açılan ateş Cumartesi erken saatlere kadar devam ederken, saldırıda protesto gösterilerinin merkezi konumunda olan Tahrir Meydanı'ndaki eylemciler hedef alındı. Polis, ölenler arasında üç de güvenlik görevlisinin olduğunu belirtti.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi istifasını sunduğunu açıkladı. Başbakanın açıklaması öncesinde dini lider Ayetullah Ali Sistani parlamentoya çağrıda bulunarak, hükümete verilen desteğin çekilmesini talep etmişti. (29.11.2019)

Irak’ın Necef kentinde İran Başkonsolosluğu’nun ateşe verilmesinin ardından süren gösterilerde en az 14 kişi öldü. İran, diplomatik temsilciliğine yapılan saldırıyı kınadı. (28.11.2019)

Irak'ın güneyindeki protestolarda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucunda en az beş kişi hayatını kaybetti. Ülke genelindeki gösterilerde şu ana kadar en az 330 kişi öldü. (24.11.2019)

The Intercept ve New York Times’ın İran istihbarat belgelerine dayandırdığı haberinde, Tahran’ın Irak hükümetini etkisi altına aldığı iddia edildi. Belgeleri kimin sızdırdığı açıklanmadı. (18.11.2019)

Reuters haber ajansına konuşan tanıkların ifadesine göre sabah saatlerinde Dicle Nehri üzerindeki bir köprüyü aşmaya çalışan silahlı bir araç konvoyu son anda bir kontrol noktasından döndü.

Gece yaşanan saldırılar sırasında elektrikler kesilirken, gerçek mermilere hedef olan protestocular yakınlardaki cami ve sokaklara sığındıklarını belirtti. Saldırılardan sonra sabah saatlerinde Tahrir Meydanı'na çıkan sokaklarda askerler konuşlandırıldı.

Sadr'ın evi hedef oldu

Öte yandan Iraklı Şii din adamı Mukteda Sadr'ın Necef kentindeki evine insansız hava aracı ile bir saldırı düzenlendi. Sadr, İran'da bulunduğu için saldırıdan zarar görmezken, din adamının Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan destekçileri evin dış duvarlarında hasar oluştuğunu kaydetti.

Sadr'a bağlı "Barış Tümenleri" isimli milis gruba mensup kişiler ise dün geceki saldırılar sonrası Tahrir Meydanı'nda boy gösterdi. Milis grup adına AFP'ye konuşan bir kişi, üyelerinden birinin saldırıda hayatını kaybettiğini ve "protestocuları korumak" amacıyla silahsız mensuplarının meydana gönderilmeye devam edileceğini kaydetti.

Sadr her ne kadar Ekim ayının başından beri süren protestolara destek verse de, eylemciler Şii din adamının desteğinin merkezi hükümet ile kendilerini karşı karşıya getirmesinden endişe ediyor.

ABD yaptırımı sonrası saldırı

Cuma gecesi yapılan saldırılar ABD Hazine Bakanlığı'nın, İran destekli Iraklı milis örgüt olan Hazali Ağı'nın liderlerini yaptırım listesine aldığını açıklaması sonrası yaşandı.

Protestocular geçtiğimiz haftalarda İran destekli milisler tarafından benzer bir şekilde bıçaklı saldırılara uğramıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaşanan şiddet olaylarından dolayı Kasım sonunda istifasını sunmuş ve önümüzdeki iki ay içerisinde görevi bırakacağını açıklamıştı. Başbakan'ın kararı ülkedeki Şiilerin dini lideri Ayetullah Ali Sistani'nin istifa çağrısı sonrası alınmıştı.

Irak'ta Ekim ayının başından beri devam eden protesto gösterilerinde şu ana kadar 440'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 binden fazlasının ise yaralandığı tahmin ediliyor.

DW,AFP,AP,rtr / ÇÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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