 Irak′ta ABD karşıtı gösteriye on binler katıldı | DÜNYA | DW | 24.01.2020

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DÜNYA

Irak'ta ABD karşıtı gösteriye on binler katıldı

Bağdat'ta, Şii din adamı Sadr'ın çağrısıyla toplanan kalabalık Amerikan güçlerinin Irak'ı terk etmesi için gösteri düzenledi.

Irak Proteste gegen USA (AFP/A. al-Rubaye)

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için büyük bir gösteri düzenlendi. Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın çağrısıyla yapılan gösteriye on binlerce kişi katıldı. Bağdat'ın merkezi bir bölgesinde Cuma namazının ardından başlayan gösteri nedeniyle üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Eylem son aylarda hükümet karşıtı gösterilerin aksine olaysız bir şekilde sona erdi.

Sadr yanlılarının çoğunlukta olduğu gösteride, Şii milis güçleri de yer aldı. Irak bayrakları taşıyan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar attı. Irak'taki siyasi uzmanlara göre Sadr'ın eylem çağrısı, ülkede yoğunlaşan Amerikan karşıtlığından yararlanma ve siyasi çevrelere Irak'ın sonraki başbakanının kim olacağı konusunda bir mesaj verme girişimi olarak değerlendirilebilir.

Gösteride bulunmayan Sadr katılımcılara bir mesajı gönderdi. Askeri danışmanı tarafından okunan mesajında Sadr, ""Tüm yabancı güçler ülke topraklarından çekilmeli" ifadesinde bulundu. Sadr ayrıca, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin savunma ve içişleri bakanlıklarıyla birleştirilmesi çağrısı yaptı.

Ülkedeki Amerikan güçleriyle ilgili tartışma, ABD'nin İran'ın üst düzey komutanı Kasim Süleymani'ye yönelik Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısının ardından başlamıştı.

 

rtr/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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