Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı

Irak'ın batısında ABD öncülüğünde IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyona ait askeri üsse füze saldırısı düzenlendi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Irak polis yetkilisi, bu füzelerden ikisinin Anbar vilayetindeki Ayn el Esad Askeri Üssü'ne isabet ettiğini bildirdi. 13 füzenin ise hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Üste ABD askerleri bulunuyordu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) resmi X hesabından yaptığı açıklamada, Ayn el Esad Askeri Üssü'nün hedef alındığı saldırının yerel saatle 18.30 sıralarında düzenlendiği, "İran destekli militanlar tarafından çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı" kaydedildi. Açıklamada, Irak kuvvetleri mensubu en az bir kişinin yaralandığı, çok sayıda ABD askerinin de "travmatik beyin hasarı" ihtimali nedeniyle muayene edildiği bildirildi.

Saldırıyı İran destekli silahlı grupların oluşturduğu Irak İslami Direniş adlı oluşum üstlendi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas ve İsrail arasında savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin kullandığı üslere yönelik saldırıların sayısı arttı. ABD askeri yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Ekim ayının ortasından bu yana ABD askerlerini hedef alan 100 kadar saldırı düzenlendi. ABD de bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye'deki İran destekli milislere ait hedefleri vuruyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Irak'ta halen yaklaşık 2 bin 500, Suriye'de ise 900 civarında ABD askeri bulunuyor. IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası askeri koalisyon 2014 yılında oluşturulmuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani Ocak ayı başında uluslararası askeri koalisyonun ülkesindeki faaliyetlerine son verilmesini istemişti.

AFP, dpa/JD, HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?