Irak'ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü

Irak Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Bağdat'ın 80 kilometre güneyindeki Kerbela’da Aşure Günü kapsamında düzenlenen etkinlik sırasında izdiham yaşandı. Yetkililer izdiham sonucu en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u ağır, 100 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer izdihamın İmam Hüseyin Türbesi yakınlarında Aşure töreninin sonuna doğru insanların türbeye doğru koşması sırasında yaşandığını kaydetti.

Bölgede basın mensuplarına bilgi veren Kerbela Sivil Savunma Müdür Yardimcısı Tuğgeneral Muhsin Kazım, izdiham nedeni ile olayın meydana geldiğini; zemin çökmesi gibi bir hadisenin yaşanmadığını söyledi.

Irak'ta Şiilerin Aşure etkinlikleri geçmişte de şiddet olaylarına sahne oldu. 2004 yılında Bağdat ve Kerbela'da düzenlenen saldırılarda 143 kişi yaşamını yitirmişti. 2005 yılında ise başka bir dini bayramda ibadet edenler arasında intihar bombacısı olduğu yönündeki söylentiler üzerine çıkan izdihamda 950'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

DHA, AP/SSB, AÜ

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