 Irak’ta 21 kişi idam edildi | DÜNYA | DW | 16.11.2020

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DÜNYA

Irak’ta 21 kişi idam edildi

Irak'ta terör suçlaması ve cinayetten hüküm giyen 21 kişi idam edildi. İdam edilenler arasında IŞİD'le bağlantılı olanlar da var.

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Irak İçişleri Bakanlığı terör suçlamasıyla yargılanarak idam cezasına çarptırılan 21 kişinin cezısının infaz edildiğini duyurdu.  Nasiriye kentinde bulunan hapishanede idam edilenler arasında Tel Afer'de meydana gelen ve onlarca insanın yaşamını yitirdiği iki intihar saldırısında rolü olanların bulunduğu bildirildi. Ancak idam edilen kişilerin kimlikleri ile ilgili bilgi verilmedi.

IŞİD'e karşı 2017 yılında askeri zaferini ilan eden Irak‘ta o zamandan bu yana IŞİD'e üye olmakla suçlananlara yönelik yargılamalar sonucu birçok kişi idam edildi. İnsan hakları savunucuları Irak'ı yargılama sürecindeki tutarsızlıklar ve hatalı yargılamalar sonucu adil olmayan cezalar vermekle suçluyor. Irak hükümeti ise yargılamaların adil olduğunu savunuyor.

Irak'taki terör yasaları, herhangi bir terör eylemine karışmamış olsalar bile IŞİD'e yardım eden sanıklara ceza verilmesine olanak veriyor. Ayrıca yasalar, IŞİD üyesi olmaktan suçlu bulunan kişilerin savaşçı olmasalar dâhi idam cezasına çarptırılabilmelerini sağlıyor.

Reuters, AFP, DW/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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