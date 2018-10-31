 Irak’ta 202 toplu mezar bulundu | DÜNYA | DW | 06.11.2018

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DÜNYA

Irak’ta 202 toplu mezar bulundu

Irak’ta daha önce IŞID’in işgal etmiş olduğu bölgelerde yaklaşık 12 bin kişinin gömüldüğü tahmin edilen 202 toplu mezar bulundu. Mezarlar IŞİD örgütüne karşı toplanan kanıtlar açısından da önem açıyor.

Irak Massengrab (Imago/Zumapress)

Birleşmiş Miletler (BM) Irak'ta 2014-2017 yılları arasında IŞİD örgütünün kontrolünde olan bölgelerde 202 toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Toplu mezarlardaki ölü sayısının 12 bin kadar olduğu tahmin ediliyor. BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMİ) ve BM İnsan Hakları Ofisi tarafından Salı günü Cenevre'de açıklanan raporda, söz konusu kişilerin IŞİD'in kurbanları olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, şimdiye kadar yapılan incelemelerde 202 toplu mezardan 28'inin açıldığı, ölü sayısını kesin olarak tespit etmenin henüz mümkün olmadığı belirtildi.

Mezarlardan çıkartılan bin 258 cesedin kadın, çocuk, yaşlı ve engelli insanların yanı sıra Irak ordusu ve emniyetine mensup kişilere ait olduğu ifade edildi. Rapora göre, toplu mezarlar Ninova, Kerkük, Selahaddin ve Anbar illerinde bulunuyor.

UNAMİ raporda, Bağdat hükümetine çağrıda bulunarak, ailelerin yakınlarının akıbeti hakkında kesin bilgilere sahip olabilmeleri için bütün toplu mezarların açılmasını talep etti. Bunun yanı sıra mezarların açılması ile işlenen savaş suçları konusunda kanıt toplanabileceğine dikkat çekildi.

Toplu mezarlar yas tutan aileler için de önemli

IŞİD yaklaşık 33 bin sivili öldürmüş, 55 bin'den fazla kişiyi de yaralamıştı

IŞİD yaklaşık 33 bin sivili öldürmüş, 55 bin'den fazla kişiyi de yaralamıştı

Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis, "raporumuzda yer alan toplu mezarlar, korkunç insani kayıplara, büyük acıya ve şoke edici gaddarlığa tanıklık ediyor" şeklinde konuştu. Kubis, yas tutan aileler için yakınlarının nasıl öldüğünü bilmenin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet de, toplu mezarların incelenmesinin IŞİD'in işlediği korkunç suçların aydınlatılması için çok önemli olduğunu belirtti. Bachelet, "IŞİD'in Irak'ta işlediği suçlar artık manşetlerde yer almıyor, ancak kurbanların aileleri hâlâ travma yaşıyor, binlerce kadın, erkek ve çocuğun nerede olduğu bilinmiyor" şeklinde konuştu.

IŞİD, 2014 yılında Irak'ın kuzeyindeki bölgeleri kontrolü altına almış ve binlerce polis, asker ve sivili öldürmüştü. Yaklaşık üç yıl süren şiddetli çatışmaların ardından Irak ordusu Kürt ve Şii milislerin yardımıyla 2017 yılı sonunda bu bölgelerde kontrolü yeniden ele geçirmişti. BM'nin daha önceki verilerine göre, IŞİD yaklaşık 33 bin sivili öldürmüş, 55 bin'den fazla kişiyi de yaralamıştı.

Ağustos ayından beri bu bölgelerde inceleme ve araştırmalarda bulunan BM yetkilileri, savaş suçu, soykırım ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle IŞİD savaşçılarına karşı açılan davalarda kanıt topluyor.

AFP,rtr,dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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