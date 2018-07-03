Irak'ta Şii liderden erken seçim çağrısı

Irak'ta yapılan kabine değişikliğinin ardından bir süre yatışan ancak sonrasında yeniden şiddetlenen hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Pazartesi günü düzenlenen gösterilerde polisle çıkan çatışmalarda en az iki kişinin öldüğü, yüzün üzerinde yaralı olduğu bildiriliyor.

Son olarak Şii lider Mukteda Sadr, Başbakan Adil Abdül Mehdi'ye erken seçim ilan etme çağrısı yaptı. Sadr, Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada BM gözetiminde erken seçimlere gidilmesi ve mevcut siyasi partilerin erken seçimlere katılmaması çağrısında bulundu.

2018'de yapılan seçimlerde Sadr'ın liderlik ettiği blok en çok oyu alan parti olmuş ve Abdül Mehdi'nin kurduğu kırılgan koalisyonun iktidara gelmesine destek vermişti. Sadr bloğu Cumartesi günü, hükümet karşıtı göstericilerin talepleri karşılanana kadar muhalefette yer alacağını açıklamıştı.

Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki haftalık aradan sonra geçen Cuma günü yeniden şiddetlenen hükümet karşıtı gösterilerde şu ana kadar toplam 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Gösterilerin şiddetlenmesinin ardından Irak ordusu, başkent Bağdat'ta akşam 9'dan sabah 6'ya kadar uygulanmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının 'bir sonraki bildirime kadar' her gün uygulanacağı belirtildi.

Pazar günü binlerce Iraklı, Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda buluşmuş ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik bastırma girişimlerini protesto etmişti. Ülkede hayat pahalılığı gerekçesiyle Ekim ayının başında başlayan gösteriler Bağdat'ın yanı sıra hızlı şekilde ülkenin güneyindeki Şii kentlerine yayılmıştı.

Kabine değişikliğinin ardından iki hafta boyunca kesilen gösterilerin yeniden şiddetlendiği geçen Cuma'dan bu yana Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde en az 74 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 654 kişi de yaralandı.

DW,rtr, dpa/BK,BK

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