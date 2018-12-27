Iraklı milletvekilleri: Trump’ın ziyareti Irak’ın egemenliğinin ihlalidir

Iraklı siyasetçiler ve bazı milis güçlerin liderleri ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı sürpriz ziyareti "Irak'ın egemenliğinin ihlali" olarak niteleyerek kınadı.

Irak parlamentosunda Şii lider Mukteda es Sadr'ın partisinin de içinde yer aldığı Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) bloğunun önde gelen isimlerinden Sabah es Saadi, meclisi "Irak'ın egemenliğinin bu küstahça ihlalini görüşmek ve sınırlarını bilmesi gereken Trump'ın agresif eylemlerini ele almak üzere" olağanüstü toplantıya çağırdı. Saadi, çağrısında "Irak'taki ABD işgali sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Parlamentoda Reforma Yürüyüş'ün rakibi konumundaki Bedir Güçleri'nin lideri Hadi el Emiri de Trump'ın Irak ziyaretine karşı olduklarını açıkladı. Tahran'a yakınlığıyla bilinen El Emiri yaptığı açıklamada, "Trump'ın ziyareti diplomatik normların açık bir ihlalilidir ve Irak hükümetiyle ilişkilerinde takındığı küçümseyici ve düşmanca tavrı ortaya koymaktadır" diye konuştu. El Emiri, söz konusu ziyaretin "ABD'nin Irak'taki varlığına ve asıl hedeflerine ve bu hedeflerin Irak'ın güvenliği açısından ne anlama geldiğine ilişkin" birçok soru işareti oluşturduğunu söyledi.

Bedir Güçleri bloğundan siyasete atılan eski askeri lider Falih Hazali de ABD'yi Irak'taki varlığını artırmaya çalışmakla suçladı. "Amerikan yönetimi, Irak'ta yenilmiştir ve şu anda bahanelerle (buraya) geri dönmek istemektedir. Bu bizim asla müsaade etmeyeceğimiz bir durum" diye konuştu.

Aralarında Haşdi Şabi'nin de bulunduğu İran destekli Şii milis güçler de Trump'ın ziyaretine tepki gösterdi. Ashabı Ehlül Hak adlı Şii milis grubunun lideri Kays El Hazali de, Twitter üzerinden ABD'yi hedef alan şu ifadeleri paylaştı: "Iraklılar parlamento kararıyla askeri güçlerinizi buradan çıkartarak cevap verecektir. Ve eğer çıkmazlarsa birliklerinizin aşina olduğu üzere onları başka yöntemlerle çıkartmak için gereken tecrübe ve yetiye de sahibiz."

Trump – Mehdi görüşmesinde yer anlaşmazlığı

Irak Başbakanlığı basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD'li makamların Trump'ın ziyaretine ilişkin Bağdat'ı önceden bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada, koordinasyonunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Trump ile Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi'nin telefonda görüştüğü ifade edildi.

Iraklı milletvekilleri, Trump ile Mehdi arasında planlanan görüşmenin buluşma yeri konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Milletvekilleri Trump'ın görüşmeyi ziyaret ettiği El Esad Hava Üssü'nde gerçekleştirmek istediğini, Mehdi'nin ise bu talebi reddettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Noel gecesi Irak'taki El Esad Üssü'ndeki Amerikan askerlerine eşi Melania Trump ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Burada yaptığı açıklamada, Irak'taki askerlerini çekmek gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Trump, "Aslına bakılırsa Suriye'de bir şey yapmamız gerekirse burasını üs olarak kullanabiliriz" diye konuşmuştu.

DW,rtr,AP/SÖ,EC

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