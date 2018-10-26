 Irak′a kaçan Ezidi kadın yeniden Almanya′da | ALMANYA | DW | 31.10.2018

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ALMANYA

Irak'a kaçan Ezidi kadın yeniden Almanya'da

Almanya'daki mülteci kampında kendisini esir tutan IŞİD üyesiyle karşılaştığı için korkudan Irak'a dönen Ezidi Avşak Hacı Hamid'in yeniden Almanya'ya döndüğü bildirildi.

Aschwak Hadschi Hamid Talo - Jesidin flieht aus Deutschland - YouTube Screenshot (picture alliance/dpa/YouTube/S. Sattar)

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Sığındığı Almanya'da kendisini esir tutan IŞİD üyesiyle karşılaştığı için Irak'a dönen Ezidi Avşak Hacı Hamid'in yeniden Almanya'da olduğu bildirildi. Avşak Hacı Hamid'in kaldığı Baden-Württemberg eyaleti basın sözcüsü, Güney Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (SWR) yaptığı yazılı açıklamada, genç kadının Irak'ta bir süre kaldıktan sonra yeniden Almanya'ya döndüğünü teyit etti.

SWR'in haberine göre, açıklamada 19 yaşındaki Avşak Hacı Hamid'in kendi isteğiyle Eylül ayı sonunda Almanya'dan Irak'a döndüğü ancak şu anda Almanya'da psikolojik ve tıbbi destek gördüğü bilgisi verildi.

SWR'in haberinde, genç kadının Almanya'ya dönmesinin ardından Baden-Württemberg Eyalet Emniyet Teşkilatı'nda görevli polis memurları tarafından yeniden ifadesinin alındığı belirtildi. Haberde, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Korktuğu için Irak'a dönmüştü

Avşak Hacı Hamid 2018 yılı Şubat ayında Schwaebisch Gmünd'de, annesi ve ağabeyleriyle yaşadığı mülteci kampında, Irak'ta kendisine aylarca tecavüz eden IŞİD üyesiyle karşılaştığını beyan etmişti. Hacı Hamid, korktuğu için Irak'a dönmüştü.

Genç kadın o dönem Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma yürüten Alman güvenlik birimlerini eleştirmiş, Irak'a döndükten sonra polisin soruşturma ile ilgili olarak kendisini aramadığını belirtmişti.

Baden Württemberg Eyalet Emniyet Müdürlüğü ise Twitter hesabından soruşturmanın sürdürülemediğini belirterek, buna gerekçe olarak genç kadına ulaşılamamamasını göstermişti.

Federal Başsavcılık da 19 yaşındaki genç kadına Haziran ayı başında Almanya dışında olduğu için ulaşılamadığını ve ifadesinin alınamadığını kaydetmişti.

Avşak Hacı Hamid'in ifadesine göre 2014 yılında Irak'ta kaçırılarak 100 Dolar karşılığında bir IŞİD üyesine satıldı. Hacı Hamid, sözkonusu İŞİD üyesinin kendisini esir tuttuğunu ve aylarca istismar ettiğini anlatmıştı. Genç kadın annesi ve ağabeyleriyle birlikte 2015 yılında Almanya'ya sığınmıştı.

DW,AFP/ GA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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