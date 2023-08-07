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YolsuzlukIrak

Irak yolsuzlukla suçladığı Allavi için Interpol'e başvuruyor

2 saat önce

Irak yolsuzlukla suçladığı eski Maliye Bakanı Ali Allavi ve eski üst düzey yöneticilerin yakalanması için Interpol'e başvurmayı planlıyor. Allavi ve eski yöneticiler 2,5 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor.

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Irak eski Maliye Bakanı Ali Allavi (ortada)
Irak eski Maliye Bakanı Ali Allavi (ortada) Fotoğraf: AP

Irak, yolsuzluk yapmakla suçladığı eski Maliye Bakanı Ali Allavi'nin de aralarında bulunduğu bazı eski üst düzey yöneticilerin yakalanması için Interpol'den yardım istemeye hazırlanıyor. Irak Dürüstlük Komisyonu Başkanı Yargıç Haydar Hanun Bağdat'ta yaptığı açıklamada, Allavi ve diğer yetkililerin kırmız bültenle aranması için Interpol'e başvuracaklarını söyledi. Allavi ve diğer şüpheliler yasa dışı yollardan 2,5 milyar dolar nakit parayı zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Iraklı yetkili söz konusu paranın 2021 ve 2022 yıllarında Vergi Komisyonu'nun banka hesaplarından kaybolduğunu belirterek yolsuzlukla suçlanan şüphelilerin sayısını 48 olarak açıkladı. 

Şüphelilerin yakalanması için Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan'la zanlıların iade edilmesi için görüşmeler yürüten Iraklı yetkililer Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye de şüphelilerin iade edilmesi çağrısında bulundu.

Irak eski Maliye Bakanı Allavi ve diğer üst düzey yöneticilere yönelik suçlamalar ilk olarak 2022 yılında dönemin Başbakanı Muhammed  Şiya Es Sudani göreve geldiğinde gündeme gelmişti. Eski Maliye Bakanı Allavi ve bazı yöneticiler Vergi Komisyonu'nun hesabından 2,5 milyar doları zimmetine geçirmekle suçlanıyor. Allavi ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. Hükümetin çalışmalarına siyasi müdahalelerde bulunulması ve rüşveti gerekçe göstererek bir yıl önce istifa eden Allavi, Vergi Komisyonu'nda hırsızlığı önleyici tedbirler aldığını ve bu önlemlerin diğer yetkililer tarafından gözardı edildiğini ileri sürüyor.

Reuters / HT,EC

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