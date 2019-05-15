 Irak ve Suriye′deki ABD askerleri için alarm derecesi yükseltildi | DÜNYA | DW | 15.05.2019

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DÜNYA

Irak ve Suriye'deki ABD askerleri için alarm derecesi yükseltildi

ABD Irak ve Suriye’de konuşlandırılmış askerleri için güvenlik alarmının derecesini artırdı.

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ABD Merkez Kuvvetler'den (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD silahlı kuvvetlerinin İran'la yaşanan gerginlik sebebiyle Irak ve Suriye'de konuşlu terörle mücadele birlikleriyle ilgili alarm derecesini artırdığı kaydedildi. Yapılan açıklamada, "Sonuç olarak ABD birliklerine yönelik inandırıcı, olası tehditleri gözlemlediğimiz sırada terörle mücadele operasyonu (IŞİD'le mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı-CJTF-OIR) en yüksek alarm derecesine geçti" denildi. 

IŞİD karşıtı koalisyonunun Birleşik Ortak Görev Gücü Komutan Yardımcısı Tümgeneral Chris Ghika, ABD yönetiminin son haftalarda İran'ın Suriye ve Irak'ta ABD'ye ait hedeflere saldırı hazırlığı yaptığı iddiaları sonrasında açıklama yapmıştı. Ghika, "İran destekli güçlerin yarattığı tehditte artış yok" demişti. 

ABD silahlı kuvvetleri ise bu açıklamaya tepki göstermiş ve "OIR Komutan Yardımcısının açıklaması, ABD ve müttefiklerinin istihbaratlarının İran'ın desteklediği güçlere dair tespit ettiği, inandırıcı tehditlere tamamen ters" denilmişti.   

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderme seçeneğinin değerlendirildiği yönünde New York Times gazetesinde çıkan haberi yalanlamıştı. Başkan Trump, "Bence bu bir yalan haber. Peki bunu yapar mıyım? Kesinlikle. Ancak böyle bir hazırlıklık yapmadık. Umarım böyle bir hazırlık yapmak zorunda da kalmayız. Mecbur kalırsak da ondan çok daha fazla asker göndeririz" diye konuşmuştu.

New York Times gazetesi, Beyaz Saray'ın İran'ın Amerikan güçlerine saldırması ya da nükleer silah çalışmalarını yoğunlaştırması hâlinde Ortadoğu'ya 120 bin asker göndermeye yönelik bir planı değerlendirdiğini iddia etmişti.

dpa, DW / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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