 Irak: TSK operasyonunda iki kadın öldü | TÜRKİYE | DW | 16.04.2020

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TÜRKİYE

Irak: TSK operasyonunda iki kadın öldü

Irak Dışişleri Bakanlığı, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı yürüttüğü operasyon sırasında Mahmur mülteci kampında iki kadının öldüğünü bildirdi. Türk Büyükelçi Dışişlerine çağrıldı

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik düzenlediği hava saldırıları sırasında Mahmur'daki mülteci kampının da isabet aldığı ve iki mülteci kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Mahmur kampına yönelik saldırının TSK'ya ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından gerçekleştirildiğinin Irak hava savunması tarafından tespit edildiği belirtilerek saldırıların "Irak'ın toprak bütünlüğünün ve uluslararası insancıl hukukun ağır bir ihlali" olduğu kaydedildi.

Açıklamada Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim'in "bu tür ciddi ihlallere son verilmesi ve iyi komşuluk ilkelerine saygılı olunması gerektiğini" bildirdiği kaydedildi.

AP haber ajansının görüşüne başvurduğu ve ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, PKK yönetim kadrosundan bazı kişilerin Mahmur kampında saklandığını bildiklerini belirterek "Bunun Iraklı dostlarımızca da bilinmesini istiyoruz. Sonuçta bunun gündeme getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Türk Milli Savunma Bakanlığı dün Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e havadan operasyonlar düzenlendiğini ve 4 PKK'lının hava harekatında "etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

TSK'nın Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonları Aralık ayının ortasından itibaren yeniden hız kazanmıştı.

AP,dpa/BK,ETO

© Deutsche Welle Türkçe

 

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