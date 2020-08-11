 Irak Türkiye′ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı | DÜNYA | DW | 13.08.2020

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DÜNYA

Irak Türkiye'ye karşı Arap ülkelerini yardıma çağırdı

Irak, Salı günü iki komutanının öldüğü Türk SİHA saldırısı sonrasında Türkiye'nin topraklarından çekilmesi için Arap ülkelerinden yardım istedi. Fransa'dan da Irak'a destek açıklaması geldi.

TEMSİLİ FOTO: F-16 savaş uçağı

TEMSİLİ FOTO: F-16 savaş uçağı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye'nin Irak topraklarında yürüttüğü askeri operasyonlara karşı Arap ülkelerinden yardım istedi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Hüseyin'in Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Kuveytli mevkidaşları ve Arap Birliği yetkilileriyle temasa geçtiği ve Ankara'ya karşı diplomatik destek istediği bildirildi.

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Irak, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdi. Irak ordusu, Türkiye'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki komutanının öldüğünü duyurmuştu.

Irak ordusu, Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki Iraklı üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alman meclisi uzmanları Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK operasyonuyla ilgili bir rapor hazırladı. Raporda, operasyonunun devletler hukukuyla bağdaşıp bağdaşmadığının şüpheli olduğu belirtildi.

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda bir Türk askeri yaşamını yitirirken Iraklı yetkililer beş sivilin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki geçici üs bölgelerinin sayısını artırmayı planladığını bildirdi. Irak, Pençe-Kaplan operasyonu nedeniyle Türkiye'ye nota verdi.

Açıklamada Irak Dışişleri Bakanı'nın, Arap ülkelerini "tehlikeli gelişmelerden kaçınmak ve Türkiye'yi Irak'a sızan birliklerini geri çekmeye zorlamak üzere ortak tutum sergilenmesi için yoğun çaba göstermeye çağırdığı" kaydedildi.

Fransa'dan Irak'a destek açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı da Salı günkü Türk SİHA saldırısını sert şekilde eleştiren bir açıklama yaparak "bu ciddi olayın tam olarak nasıl geliştiğine dair hiçbir noktanın karanlıkta kalmaması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın "Irak'ın egemenliğine derinden bağlı olduğu" belirtilerek Fransa hükümetinin Irak'ın egemenliğine yönelik her tür ihlali kınadığı kaydedildi.

Irak iki komutanın öldüğünü duyurmuştu

Irak, Salı günü Türk SİHA'larıyla (silahlı insansız hava aracı) düzenlenen bir hava saldırısında Irak'ın kuzeyinde iki Iraklı sınır muhafaza komutanının öldüğünü duyurmuş, saldırı sırasında Iraklı komutanların PKK'lı yetkililerle görüşme halinde olduğu bildirilmişti.

Çarşamba günü Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye'nin operasyonlarıyla ilgili olarak üçüncü kez Irak Dışişleri'ne çağrılarak, "egemenlik ihlali" ve "açık saldırganlık" olarak nitelendirilen Türk operasyonlarını kınayan bir protesto notası verildi.

Çarşamba günü Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "ülkesinde bulunan PKK unsurlarına karşı gerekli önlemleri almanın öncelikle Irak'ın sorumluluğunda olduğu" vurgulanarak "Bu hususta ülkemiz Irak ile işbirliğine açıktır. Ancak Irak'taki PKK varlığına göz yumulmaya devam edilmesi halinde ülkemiz, sınırlarının güvenliği için nerede olursa olsun gerekli göreceği tedbirleri şimdiye kadar olduğu gibi almakta kararlıdır" denildi.

Türkiye Haziran ayı ortasında Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik Pençe Kartal ve Pençe Kaplan operasyonlarını başlatmıştı.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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