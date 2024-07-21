Irak Türkiye'den elektrik ithalatına başladı

Türkiye ile Irak arasında planlama aşaması 20 yıl süren elektrik hattı faaliyete geçti. Bağdat 300 megavat elektrik sağlanacak bu hattan gelen enerjinin Ninova, Selahaddin ve Kerkük'te kullanılacağını duyurdu.

Ülke çapında sık sık elektrik tedariği konusunda sorunlar yaşayan Irak, Türkiye'den enerji ithalatına başladı.

Irak hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye'den Musul'un batısında bulunan bir santrale, 115 kilometre uzunluğunda bir hattan elektrik sağlanmaya başlandığı bildirildi. Irak Başbakanı Muhammed El Sudani'nin ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu hat üzerinden kuzeydeki Ninova, Selahaddin ve Kerkük vilayetlerine 300 megavat elektik sağlanacağı belirtilerek atılan bu adımın aynı zamanda, komşu ülkelerle daha sıkı bir iş birliğine gitme çabasının "stratejik bir etabı" olduğu ifade edildi.

Irak'ın altyapısı, on yıllarca süren çeşitli savaşların ardından oldukça kötü durumda. Elektrik kesintilerinin sıklıkla yaşandığı ülkede, özellikle sıcaklığın yaz mevsiminde yer yer 50 dereceye kadar çıktığı yerleşim birimlerinde, buzdolabı ve klimaların çalışmaması günlük hayatta büyük sorunlara neden oluyor.

Ülkenin büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen, enerjide dışa bağımlı olma durumu halk içinde en büyük eleştiri konularından biri.

AFP / ET,SÖ

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