Irak: Süleymaniye Havalimanı'nı Türkiye bombaladı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid, Cuma günü Süleymaniye kenti yakınlarında yaşanan bombalama olayından Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kürdistan bölgesine yönelik askeri operasyonları devam ediyor. Son olarak Süleymaniye'de sivil bir havalimanı hedef alındı" ifadeleri kullanıldı. Kendi de Süleymaniyeli bir Kürt olan Cumhurbaşkanı Reşid, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bu tarz harekatlarının "hukuki açıdan haklı gösterilemeyeceğini" ve bu harekatların yalnızca, "Irak'ta (Türkiye'ye) düşman gruplar olduğu bahanesiyle sivil halkın terörize edilmesine" neden olduğunu ifade etti.

Abdullatif Muhammed Cemal Reşid Fotoğraf: IRAQI PARLIAMENT MEDIA OFFICE via REUTERS

Türkiye suçlamayı reddediyor

Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Cuma günü meydana gelen bombalama olayı ile Ankara'nın bir ilgisi olmadığını, TSK'nın böyle bir operasyon gerçekleştirmediğini dile getirdi.

Söz konusu bombardımanın ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) idaresindeki havalimanının uçuş güvenliği yetkilileri, havaalanı yakınlarında ufak çaplı bir yangının meydana geldiğini, ancak bu yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine sık sık askeri operasyonlar düzenleyen Ankara, Süleymaniye Havalimanı'nda PKK faaliyetlerinin arttığını öne sürerek, geçen Pazartesi gününden itibaren, 3 Temmuz'a kadar Türk havalimanlarından buraya uçuşları yasaklamıştı. Türk Dışişleri de, bölgedeki PKK aktivitelerinin hava güvenliği açısından "tehlikeli" olduğunu duyurmuştu.

Mazlum Abdi Fotoğraf: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance

SDG de Türkiye'yi sorumlu tutuyor

Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak görülen ve terör örgütü olarak değerlendirilen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) lideri Mazlum Abdi de, Sileymaniye Havalimanı'na yönelik bombardımanın, bölgede iktidarda olan Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) SDG'ye olan desteğinden rahatsız olan Ankara tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti.

AFP / ET,EC

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