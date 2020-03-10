 Irak Ordusu: ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi | DÜNYA | DW | 11.03.2020

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DÜNYA

Irak Ordusu: ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi

Irak'taki bir ABD üssüne roket saldırısı düzenlendi. Irak ordusu Taci kenti yakınındaki ABD üssüne 10 roket fırlatıldığını duyurdu.

Irak'ın Taci kentinde askeri eğitim veren bir ABD askeri

Irak'ın Taci kentinde askeri eğitim veren bir ABD askeri

Irak ordusu Taci kentindeki bir ABD üssüne roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Üsse 10 adet Katyuşa tipi roket fırlatılırken saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Açıklamada üste büyük bir zarar da meydana gelmediği kaydedildi. Irak ordusunun açıklamasına ayrıca Reşidiye bölgesinde üzerinde roket fırlatma platformu olan bir kamyon bulunduğu belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'taki ABD üslerine geçen aylarda 20'den fazla saldırı düzenlendi. Washington saldırılardan İran yanlısı grupları sorumlu tutuyor.

Aralık ayında Irak'ın kuzeyinde düzenlenen roket saldırısında bir ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında bölgede tansiyon yükselmişti. ABD bu saldırıya yanıt olarak İran yanlısı milislere hava operasyonu düzenlemiş ve saldırıda en az 25 milis öldürülmüştü. Ocak ayı başında da İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD’nin düzenlediği hava saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi üzerine Washington ile Tahran arasında gerilim daha da artmıştı. Irak parlamentosunun Süleymani'nin öldürülmesinin hemen ardından ülkedeki tüm yabancı askeri güçlerin çekilmesi yönünde karar alması da Beyaz Saray'ın tepkisini çekmişti. Irak'ta henüz parlamentonun aldığı bu karar hükümet tarafından hayata geçirilmiş değil. Irak'ta yaklaşık 5 bin 200 ABD askeri konuşlu bulunuyor.

AFP, dpa / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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