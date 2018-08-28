 Irak meclisi seçimden sonra ilk defa toplandı | DÜNYA | DW | 03.09.2018

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DÜNYA

Irak meclisi seçimden sonra ilk defa toplandı

Mayıs'taki seçimlerden sonra ilk kez toplanan Irak meclisinde hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlama yarışı var. Hem Başbakan İbadi hem de eski Başbakan Maliki mecliste çoğunluğa sahip olduklarını iddia ediyor.

Irak'ta meclisin 2014 yılındaki bir toplantısından arşiv görüntü

Irak'ta meclisin 2014 yılındaki bir toplantısından arşiv görüntü

Irak'ta meclis geçen Mayıs'ta yapılan genel seçimden sonra Pazartesi günü ilk kez toplandı. Meclisin ilk görevi meclis başkanını, ardından da yeni cumhurbaşkanını seçmek olacak. Bu seçimlerin ardından meclis en önemli sınavını yeni hükümetin kurulması konusunda verecek. 

Milletvekillerinin yemin ettiği meclisin açılış gününde bir konuşma yapan Başbakan Haydar İbadi, yeni kurulacak hükümetin gelecek dönemde ekonomik reformlara ve güvenlik konusuna odaklanması gerektiği mesajını verdi.

Irak'ta 12 Mayıs'taki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tekrar sayılan oy sonucuna göre Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın liderliğindeki Sayrun (Yürüyüş) hareketi 329 üyeli mecliste 54 sandalyeye hak kazanarak meclisteki en büyük grubu oluşturuyor. İbadi'nin partisi mecliste 42 sandalyeye sahip.

Birçok siyasi grubun bulunduğu mecliste hükümet kurulabilmesi için geniş katılımlı bir koalisyona ihtiyaç var. Hükümet kurma yarışında meclis temel olarak iki bloğa ayrılmış durumda. Mukteda es Sadr ve Başbakan İbadi'nin başını çektiği blok ile eski Başbakan Nuri el Maliki ve Şii milislere yakın olan Hadi el Emiri'nin oluşturduğu, İran tarafından desteklenen blok. Her iki blok da meclis çoğunluğunun kendilerinde olduğunu iddia ediyor.

Koalisyon dengeleri

İbadi'nin adı açıklanmayan yardımcılarından bir tanesi uluslararası haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, İbadi ile Sadr’ın kurduğu koalisyonlarının 177 milletvekilinin desteğini aldığını söyledi. 329 koltuğun bulunduğu Irak meclisinde çoğunluğu sağlayan bu sayı, İbadi'nin yeniden başbakan olmasını sağlayabilir.

Diğer yandan Nuri El Maliki ise 145 milletvekilinin koalisyonlarını desteklediğini, rakiplerinden daha güçlü olduklarını, çünkü karşı bloğun sadece grup liderlerinin imzasını aldığını ifade etti. Maliki, İbadi'nin koalisyonundan 21 milletvekilini kendi taraflarına çektiklerini de öne sürdü. Kürt partileri henüz iki tarafla da pazarlık halinde olduğu için meclisteki koalisyon hesapları değişebilir.

Irak Anayasası'na göre Yüksek Mahkeme'nin sonuçları açıklamasından sonraki 90 gün içinde hükümetin kurulması gerekiyor. Irak'ın çok mezhepli ve etnik gruplu demografik yapısı uyarınca meclis başkanının bir Sünni Arap, cumhurbaşkanının bir Kürt ve başbakanın da Şii çoğunluğu temsilen bir Şii olması bekleniyor.

Irak'ta yeni hükümeti bekleyen başlıca konu ise IŞİD'den kurtarılan bölgelerin yeniden inşası ile ülkenin güneyindeki su ve elektrik kesintilerine çözüm bulunması olacak.

AFP,AP/GY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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