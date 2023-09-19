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Irak Kürt bölgesine SİHA saldırısı

19 Eylül 2023

Irak Kürt bölgesindeki bir havaalanına düzenlenen saldırıda terörle mücadelede görevli en az üç Peşmerge hayatını kaybetti. Saldırının Türkiye tarafından düzenlendiği ileri sürülüyor.

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Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı Peşmerge güçleri devriye görevinde - (2016)
Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı Peşmerge güçleri devriye görevinde - (2016)Fotoğraf: picture-alliance/AA/H. Baban

Irak Kürt bölgesindeki bir havaalanına Pazartesi günü düzenlenen hava saldırısında en az üç Peşmerge hayatını kaybetti; üç Peşmerge de yaralandı.

Irak Ordusu Sözcüsü General Yahya Resul, Süleymaniye'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanına saldırının Türkiye hava sahasından gelen bir insansız hava aracıyla, yerel saat ile 17.00 sularında düzenlendiğini açıkladı. Resul, ölü ve yaralıların terörle mücadele biriminde görevli Kürt Peşmerge güçleri olduğunu ifade etti.

"Bu saldırı Irak'ın egemenliğine ihlal teşkil ediyor" diyen Resul, "Irak bu ihlalleri durdurma hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini kullandı. Resul "Bu tekrarlanan saldırılar, ülkeler arasındaki iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmıyor. Irak'ın komşularıyla olumlu ve dengeli siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkileri kurma çabalarını zayıflatıyor" dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Celal Talabani, saldırıda ölen ve yaralanan altı kişinin Irak Kürt terörle mücadele birimi üyeleri olduğunu doğruladı. Talabani, "Altı kahraman Peşmergenin şehadeti ve yaralanmasıyla sonuçlanan Süleymaniye'deki Arbat Tarım Havaalanı'na terör saldırısını şiddetli bir biçimde kınıyoruz" dedi.

Irak Kürdistanı iç güvenlik birimi Asayiş, terörle mücadele biriminin havaalanında eğitim görevinde olduğu sırada saldırıya uğradığını açıkladı.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Kubad Talabani, saldırıyı kınayarak Bağdat'tan "bu saldırıların tekrarlanmasının önüne geçmek için" müdahalede bulunmasını istedi.

Reuters haber ajansına konuşan yerel bir yetkili ve bir güvenlik kaynağı ise saldırıda altı kişinin öldüğünü söyledi.

 

Reuters / EC, ET

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