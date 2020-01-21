Irak IŞİD'le mücadele koalisyonuna yeniden döndü

Irak güvenlik güçleri, IŞİD ile mücadele eden ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonla yeniden ortak operasyonlara başlama kararı aldı.

IŞİD'in bölgedeki etkisini yok etmek amacıyla oluşturulan uluslarası koalisyon güçleri Irak'taki ABD üslerine İran tarafından yaklaşık üç hafta önce yapılan füze saldırıları nedeniyle faaliyetlerini askıya almıştı.

ABD'nin Ocak ayı başında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava operasyonuyla öldürmesinden sonra bölgedeki gerilim artmıştı. Tahran yönetiminin Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklaması ABD ve İran arasında bir savaşın çıkacağına ilişkin endişelere yol açmıştı. Ancak gerilim zamanla azaldı.

İranlı komutan Kasım Süleymani ve İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in ABD'nin operasyonunda öldürülmesi sonrasında İran, Irak topraklarındaki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Irak meclisi, ülkedeki Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini talep eden bir tavsiye kararı almış, ABD yönetimi ise "çekilmeyeceğiz" mesajı vermişti.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe