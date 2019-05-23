 Irak IŞİD şüphelilerinin çocuklarını Türkiye′ye gönderdi | DÜNYA | DW | 29.05.2019

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DÜNYA

Irak IŞİD şüphelilerinin çocuklarını Türkiye'ye gönderdi

Irak aileleri IŞİD'e katılan 188'den fazla çocuğu Türkiye'ye gönderdiğini açıkladı. İadenin her iki ülkeden ve UNICEF'ten yetkililerin huzurunda yapıldığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta IŞİD şüphelilerinin yargılandığı mahkeme binası

Irak'ın başkenti Bağdat'ta IŞİD şüphelilerinin yargılandığı mahkeme binası

Avrupa ülkeleri IŞİD üyesi olmakla suçlanan vatandaşları ve ailelerinin durumunu tartışırken, Irak Yargı Konseyi Sözcüsü Abdülsettar Birgdar tarafından yapılan açıklamada  IŞİD üyesi olmakla suçlananların 188'den fazla çocuğunun Türkiye'ye iade edildiği belirtildi.

Birgdar, "Terörizm dosyalarından ve yabancı şüphelilerden sorumlu olan merkezi soruşturma mahkemesi, Irak'taki DAEŞ'li teröristlerin Irak'ta bıraktığı 188 çocuğu Türkiye'ye teslim etti" dedi.

Yargıç Birgdar bu rakamın az bir kısmının reşit olan ve yasadışı yollardan sınırı geçmekle suçlanıp cezasını çeken çocuklar olduğunu kaydetti. Irak'ta çocukların cezai ehliyeti dokuz yaşından itibaren başlıyor.

rtr/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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