Irak: Düğünde çıkan yangında en az 100 ölü

Irak'ta Musul'a bağlı Hamdaniye kasabasındaki bir düğünde meydana gelen yangında en az 100 kişi hayatını kaybetti. Yangının kutlamalar sırasında yakılan meşalelerden çıktığı düşünülüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinin doğusunda yer alan Hamdaniye kasabasındaki bir düğün sırasında çıkan yangında en az 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla insanın da yaralandığı açıklandı.

Ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı kasabadaki düğün salonunda meydana gelen yangının kutlamalar sırasında yakılan meşalelerden çıktığı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: ZAID AL-OBEIDI/AFP/Getty Images

Yetkililer, düğün salonundaki prefabrik panellerin çabuk tutuşan bir maddeden yapılmış olmasının da yangının büyümesinde etkili olduğu görüşünde.

Plastik içeren bu panellerin tutuşmasıyla açığa çıkan "zehirli gazların" da tehdit oluşturduğunu belirten sivil savunma yetkilileri, çabuk alev alan materyal kullanımı nedeniyle yangın sırasında salonun tavanının bazı kısımlarının da çöktüğünü ifade etti.

AFP'ye konuşan Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Saif el Badr, yaralıların birçoğunun yanık ve oksijensiz kalma nedeniyle tedavi edildiğini, ancak hastaneye kaldırılan arasında salondaki izdihamda ezilenlerin de bulunduğunu belirtti.

Rudaw, yangının çıkış anına ilişkin görüntüler yayınladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "tüm kurtarma çabalarının seferber edilmesi" için Sağlık ve İçişleri Bakanlarına çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, Bağdat ve çevre vilayetlerden tıbbi yardım tırlarının sevk edildiğini, yaralıların tedavisi için sağlık ekipleri yönlendirildiğini duyurdu.

DW,AFP,AP/CÖ,EC

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