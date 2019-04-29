Irak Başbakanı: IŞİD tehdit olmayı sürdürüyor

Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel ile biraraya gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, IŞİD'in güç kaybetmesine rağmen tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi.
IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin beş yıl sonra ilk kez yeni bir görüntüsünün yayınlanmasının ardından açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, güç kaybetmiş olsa da IŞİD'in tehdit olmayı sürdürdüğünü söyledi.
Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen Abdülmehdi, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "DAEŞ küçük bir örgüt değil. Militanlarının özgüvenini geri kazandırmak ve Sri Lanka'daki gibi eylemler düzenlemek isteyecektir" dedi.
Bağdadi'nin görüntülerine ilişkin yaptığı değerlendirmede Abdülmehdi, videonun "ücra bir yerde" çekildiğini söyleyerek, herhangi bir ülke adı vermedi. Irak Başbakanı, "Bağdadi'nin nerede olduğuna dair istihbarat bilgisi şu an veremiyoruz. Ancak videodan anlaşıldığı kadarıyla ücra bir bölgede" diye konuştu.
IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi, örgütün propaganda aracı olarak kullandığı El Furkan medya ağının yayınlandığı görüntülerle yaklaşık beş yıl sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıkmıştı.
Yaklaşık 18 dakikalık videoda Bağdadi, Batı'ya yönelik operasyonların verdikleri "uzun süreli bir savaşın" parçası olduğunu ve öldürülen örgüt üyelerinin "intikamının alınacağını" söylüyor. Bağdadi, ayrıca 21 Nisan'da Sri Lanka'da düzenlenen ve IŞİD tarafından üstlenilen bombalı saldırıları övüyor. IŞİD liderine ait görüntülerin bu ay içerisinde çeklildiği düşünülüyor.
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IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin yeni görüntüleri yayınlandı. Beş yıl sonra yayınlanan ilk görüntülerde Bağdadi, öldürülen IŞİD'lilerin "intikamının alınacağını" söylüyor. (29.04.2019)
Suriye Demokratik Güçleri'nin Pazar gününden bu yana IŞİD'in elindeki son yerleşim yeri olan Bağuz'da sürdürdüğü harekâtta bugün de 1300 kişi teslim oldu. Teslim olanlar arasında IŞİD'liler ve aileleri bulunuyor. (14.03.2019)