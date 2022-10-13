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Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid
Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal ReşidFotoğraf: IRAQI PARLIAMENT MEDIA OFFICE via REUTERS
PolitikaIrak

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid

2 saat önce

Irak meclisinde yapılan ikinci tur oylamada Kürt politikacı Abdullatif Reşid, görevdeki Berhem Salih'i geride bırakarak cumhurbaşkanlığına seçildi.

https://www.dw.com/tr/irak%C4%B1n-yeni-cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-abdullatif-re%C5%9Fid/a-63433388

Irak’ta Cumhurbaşkanlığı'na, bağımsız olarak adaylığını koyan Kürt politikacı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid seçildi. Yeni Cumhurbaşkanının Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye hükümeti kurma görevi vermesi bekleniyor.

Sudani, Temmuz ayında ilk aday gösterildiğinde Irak'ta hükümet binasının bulunduğu Yeşil Bölge’nin önünde toplanan yüzlerce gösterici Muhammed Şiya Es Sudani'nin Başbakan adaylığını protesto etmişti. Meclis binasına giren göstericiler, İran tarafından desteklenen Sudani ve Tahran aleyhinde sloganlar atmıştı.

Reşid, Irak meclisinde yapılan oturumun ikinci turunda önceki Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yarışıyordu. 329 sandalyeli Meclis'te ikinci tur oturumunda 269 vekil oy kullandı. Meclis yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, Salih 99 oy alırken Reşid, geçerli oyların 160'tan fazlasını alarak Cumhurbaşkanlığına seçildi.

78 yaşında olan ve İngiltere'de eğitim gören Reşid, 2003-2010 yılları arasında ülkenin Su Kaynakları Bakanı olarak görev aldı. Yeni cumhurbaşkanının ülkenin içinde bulunduğu politik çıkmazı ve şiddet ortamını sona erdirmesi umut ediliyor.

rtrs, AFP / AI, BK

 

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