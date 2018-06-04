Irak'ın notasına Türkiye'den yanıt: Operasyonlar sürecek

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta PKK'yı hedef alan operasyonlar ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye, ABD ve AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK'nın uzun yıllardır Irak topraklarını Türkiye'ye saldırı düzenlemek amacıyla üs olarak kullandığını belirten Aksoy, Irak hükümetine bu örgütün faaliyetlerinin engellenmesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğinin şu ana kadar birçok kez hatırlatıldığını ifade etti.

"Nitekim, Irak Anayasasının 7'inci maddesi, Irak hükümetini Irak topraklarının komşu ülkelere saldırılar için üs olarak kullanılmasını engellemekle yükümlü kılmaktadır" diyen Aksoy, Türkiye'nin Bağdat'tan terör örgütleriyle mücadelede somut iş birliği beklendiğini belirtti.

Aksoy, "Irak makamlarının terörle mücadelede gerekeni yapmadığı durumlarda, Silahlı Kuvvetlerimiz PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize yönelen saldırılarına Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımıza dayanarak karşılık vermektedir" ifadesini kullandı. Sözcü Aksoy, "Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği ve terör örgütleri Irak topraklarında yuvalandıkları müddetçe terörle mücadele kapsamındaki bu operasyonlara devam edilecektir" diye ekledi.

Türkiye'ye verilen nota

Irak Dışişleri Bakanlığı Cuma günü "Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasında devam eden ihlalleri" nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız'ı çağırarak diplomatik nota vermişti. Hava saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirten Irak Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, "Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'ta can ve mal kaybına yol açan eylemlerinin kınandığı" belirtilmişti.

Verilen nota öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, 14 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap ve Hakurk bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy da açıklamasında 13 Aralık'ta Irak'ta Sincar ve Karacak Dağı’na operasyonların gerçekleştirildiğini ifade etti.

DW,rtr/CÖ,DÇÜ

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