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IRA

IRA, ayrılıkçı örgüt.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA), 1969 yılında kuruldu. IRA İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunuyor. Silahlı eylemlerini 2005 yılında durdurdu. ABD tarafından terör örgütü listesinden 2002 yılında çıkarıldı. ETA, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İrlanda'da terör örgütü listesinde. DW Türkçe'nin IRA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

22.04.2019 Sri Lankan military officers conduct inspections and repairs inside the St. Sebastians church where a bomb blast took place in the town of Negombo, 30kms off capital city, Colombo, Sri Lanka, on April 22, 2019. - The death toll from bomb blasts that ripped through churches and luxury hotels in Sri Lanka rose dramatically April 22 to 290 -- including dozens of foreigners -- as police announced new arrests over the country's worst attacks for more than a decade (Photo by Tharaka Basnayaka/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

NOZ: Sri Lanka’da IŞİD yaşam belirtisi gösterdi 24.04.2019

Alman basınında Sri Lanka’daki terör saldırılarını IŞİD’in üstlenmesi, Kuzey İrlanda’da yaşanan şiddet olayları ile Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin Perşembe günü gerçekleştireceği görüşme öne çıkıyor.

Journalist Lyra McKee poses for a portrait outside the Sunflower Pub on Union Street in Belfast, Northern Ireland May 19, 2017. Jess Lowe Photography/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT: JESS LOWE PHOTOGRAPHY

Kuzey İrlanda'daki gazeteci cinayetinde iki gözaltı 20.04.2019

Kuzey İrlanda’da Perşembe günü yaşanan şiddet olayları sırasında bir gazetecinin öldürülmesi ile ilgili iki kişi gözaltına alındı. Polis cinayeti “terör” kapsamında soruşturuyor.
A forensic officer takes a photograph of the scene of a suspected car bomb in Londonderry, Northern Ireland January 20, 2019. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Kuzey İrlanda'daki saldırıda Yeni IRA şüphesi 21.01.2019

Kuzey İrlanda'da polis, Londonderry kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı. Kuzey İrlanda polisi saldırıdan Yeni IRA örgütünü sorumlu tutuyor.
10.02.2017 Mary Lou McDonald. Sinn Fein Deputy Leader Mary Lou McDonald speaking to the media outside Leinster House in Dublin. Picture date: Friday February 10, 2017. ?Photo credit should read: Brian Lawless/PA Wire URN:30054419 |

Sinn Fein’de Gerry Adams dönemi sona erdi 10.02.2018

İrlanda’da cumhuriyetçi Sinn Fein partisinde bir devir sona erdi. 1983 yılından beri partinin liderliğini yapan Gerry Adams’ın yerine Mary Lou McDonald seçildi.
ARCHIV 2016****FILE PHOTO: Northern Ireland's Deputy First Minister Martin McGuinness pauses before speaking to media at Stormont Castle as he arrives to greet Colombia's President Juan Manuel Santos who is on a state visit to Belfast, Northern Ireland November 3, 2016. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

Eski IRA lideri McGuinness yaşamını yitirdi 21.03.2017

İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) eski lideri ve Kuzey İrlandalı siyasetçi Martin McGuinness 66 yaşında yaşamını yitirdi. Partisi Sinn Fein, siyasetçinin geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Democratic Unionist Party (DUP) leader Peter Robinson (C) speaks to the media in front of Parliament buildings in Belfast Northern Ireland September 9, 2015. - Northern Ireland's largest pro-British party threatened to bring down the province's power-sharing government after a senior member of the main Irish nationalist party Sinn Fein was arrested on Wednesday in relation to an IRA murder. Police suspect members of the IRA, a paramilitary group that is supposed to have disbanded under a 1998 peace deal, were part of the Aug. 12 shooting of Kevin McGuigan, destabilising the grand coalition and prompting crisis talks.REUTERS/Stringer

Kuzey İrlanda Başbakanı istifa etti 10.09.2015

Kuzey İrlanda'da eski bir IRA üyesinin öldürülmesiyle başlayan siyasi kriz derinleşiyor. Bölgesel Hükümetin Başbakanı Peter Robinson istifa etti.
Sinn Fein President Gerry Adams arrives at a news conference after he was released from police detention, in Belfast, May 4, 2014. Northern Ireland police released Sinn Fein leader Adams on Sunday following four days of questioning over the 1972 abduction and murder of Jean McConville. REUTERS/Paul Hackett (NORTHERN IRELAND - Tags: CRIME LAW POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Gerry Adams serbest bırakıldı 05.05.2014

İrlanda'da 42 yıl önce işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Sinn Fein’in lideri Gerry Adams serbest bırakıldı.
Sinn Fein President Gerry Adams is pictured as he attends the funeral service for Irish priest Father Alec Reid at Clonard Monastery in Belfast, Northern Ireland, on November 27, 2013. Reid, who died aged 82, was an Irish priest who acted as a broker between the IRA and the British Government in a bid to end Northern Ireland's 30-year armed conflict. AFP PHOTO / PETER MUHLY (Photo credit should read PETER MUHLY/AFP/Getty Images)

İrlandalı lider Gerry Adams gözaltında 01.05.2014

Sinn Fein’in lideri Gerry Adams, 42 yıl önce işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
IRA erklärt bewaffneten Kampf für beendet A woman walks past an Irish Republican mural in Belfast, as statement from the IRA on its future is imminent, Belfast, Northern Ireland, Thursday 28 July 2005. The Irish Republican Army (IRA) in Northern Ireland Thursday vowed to end more than 30 years of armed struggle in an historic move described as unparalleled in its magnitude by British Prime Minister Tony Blair. A statement by the paramilitary organisation, responsible for a campaign of terror and fear in Northern Ireland and on the British mainland since the late 1960s, said the movement would from now on pursue its aims through exclusively peaceful means. EPA/PAUL MCERLANE EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Report+++

IRA mücadelesini politikleştiriyor 27.09.2005

Yaklaşık 40 yıl boyunca Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı ve İrlanda ile birleşmesi için mücadele eden, ancak iki ay önce şiddetten vazgeçtiğini açıklayan IRA, silahlarını imha etti. IRA, şimdi mücadelesini politik platformda sürdürmeye hazırlanıyor.

IRA şimdi silahlarını teslim etmeli 29.07.2005

Kuzey İrlanda meselesinde, dün önemli bir dönüm noktasına gelindi. Britanya’dan ayrılmak için yıllardır savaşan İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA, silahlı mücadelenin resmen sona erdiğini açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak? DW'den Uta Thofern'in yorumu:
A man walks past graffiti along a wall near the Falls Road, Belfast, Northern Ireland thursday july 28 , 2005. The Irish Republican Army announced Thursday it will abandon its armed campaign and resume disarmament in a dramatic declaration designed to revive Northern Ireland's peace process. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

IRA'nın silah bırakma kararı sevindirdi 29.07.2005

Kuzey İrlanda’da faaliyet gösteren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu, İngiltere’den bağımsızlık amacıyla 40 yıldır sürdürdüğü silahlı mücadelesini sona erdirdiğini açıkladı. Belfast’tan yapılan açıklamada, “İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun tüm birliklerine silahlarını bırakmaları emredildi” dendi. Fakat kısa adı IRA olan ordu, kendini lağvetmedi.