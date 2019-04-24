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IRA, ayrılıkçı örgüt.
İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA), 1969 yılında kuruldu. IRA İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunuyor. Silahlı eylemlerini 2005 yılında durdurdu. ABD tarafından terör örgütü listesinden 2002 yılında çıkarıldı. ETA, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve İrlanda'da terör örgütü listesinde. DW Türkçe'nin IRA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.
Kuzey İrlanda meselesinde, dün önemli bir dönüm noktasına gelindi. Britanya’dan ayrılmak için yıllardır savaşan İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA, silahlı mücadelenin resmen sona erdiğini açıkladı. Peki bundan sonra ne olacak? DW'den Uta Thofern'in yorumu:
Kuzey İrlanda’da faaliyet gösteren İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu, İngiltere’den bağımsızlık amacıyla 40 yıldır sürdürdüğü silahlı mücadelesini sona erdirdiğini açıkladı. Belfast’tan yapılan açıklamada, “İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun tüm birliklerine silahlarını bırakmaları emredildi” dendi. Fakat kısa adı IRA olan ordu, kendini lağvetmedi.