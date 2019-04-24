IRA mücadelesini politikleştiriyor

Yaklaşık 40 yıl boyunca Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı ve İrlanda ile birleşmesi için mücadele eden, ancak iki ay önce şiddetten vazgeçtiğini açıklayan IRA, silahlarını imha etti. IRA, şimdi mücadelesini politik platformda sürdürmeye hazırlanıyor.