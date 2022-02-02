İpsala'da donarak ölen göçmenlerin sayısı 12'ye ulaştı

Edirne Valiliği, Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak yaşamını yitiren göçmen sayısının 12'ye ulaştığını açıkladı.

Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde 9 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha donmuş halde bulunduğu bildirildi. Valilik, hastaneye sevk edilen bir göçmenin de kurtarılamayarak hayatını kaybetmesi üzerine can kaybının 12'ye ulaştığını kaydetti.

Donma riski altındaki bir göçmenin ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, tıbbi yardım ihtiyacı olabilecek göçmenler için jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekipleri tarafından bölgede yürütülen arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soylu'dan AB'ye eleştiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İpsala sınırında "ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş ve Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donduğunu" bildirerek AB'yi "çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun" olmakla eleştirdi.





Yunanistan üzerindeki baskı artıyor

Yunanistan, uzun süredir insan hakları örgütleri ve göçmen kuruluşlarının geri itmeler konusundaki suçlamalarıyla karşı karşıya. 2020'de yardım kuruluşları Oxfam ve WeMove Europe, sığınmacılara karşı AB hukukunu sistematik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan hakkında ihlal davası açılması talebiyle AB Komisyonu'na başvurmuştu. Geçen yıl Ekim ayında da Avrupa Parlamentosu'ndaki ikinci büyük grup olan Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D), sığınmacıların geri itilmesi (pushback) uygulamaları nedeniyle ihlal prosedürü başlatılmasını talep etti.

Avrupa Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Ekim ayında yaptığı açıklamada geri itme iddialarıyla ilgili Yunanistan ve Hırvatistan'ın soruşturma başlatmasını talep etmiş, "Bu tür suçlamalar Avrupa Birliği olarak saygınlığımıza gerçekten zarar veriyor" demişti.

"Özür dilemeyeceğiz"

Yunan hükümeti ise suçlamaları reddediyor. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitrakis geçen yıl yaptığı açıklamada sınır koruma önlemlerinin uluslararası ve Avrupa yasaları çerçevesinde yürütüldüğüne vurgu yaparak AB'nin yasa dışı yollardan insanları AB'ye sokmaya çalışan "suç çetelerinin" hedefi olduğunu ifade etmiş ve "Avrupa'nın sınırlarını korumaya ve bu tür çetelere son vermeye odaklanmayı sürdürdüğümüz için özür dilemeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre sadece Yunanistan'da Ocak 2020-Mart 2021 döneminde Ege'deki adalar ve Meriç'teki kara sınırında yasa dışı 300 geri itme vakası belgelendi.

DW/BK,HT

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