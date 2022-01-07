GÜNDEM

iPhone’unu kendin onarabilir misin?

Her yıl kişi başına 16 kilogramdan fazla elektronik atığın üretildiği Avrupa’da tüketici hakları örgütleri ve çevreciler, elektronik eşyaların sıradan tamirciler ve hatta kullanıcılar tarafından kolayca tamir edilebilmesini istiyorlar. Danimarka’daki bir kafedeki gönüllü tamirciler ise haftanın belirli günlerinde ücretsiz olarak bozulan ancak atmaya kıyamadığınız eşyalarınızı tamir ediyor.