 İpekyolu belediye eşbaşkanları tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 11.11.2019

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TÜRKİYE

İpekyolu belediye eşbaşkanları tutuklandı

Van İpekyolu Belediyesinin geçen hafta gözaltına alınan HDP'li Eşbaşkanları Azim Yacan ve Şehsade Kurt'un tutuklandığı bildirildi.

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Geçen hafta Van'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan İpekyolu ilçe belediyesi eski eş başkanları HDP'li Azim Yacan ve Şehsade Kurt'un çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "terör" soruşturması kapsamında, Yacan ve Kurt, 8 Kasım'da evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tutuklama kararı "hukuksuzluk ve saldırganlık" olarak nitelendirildi:

Yacan ve Kurt, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Pazartesi günü adliyeye sevk edilmişti. Yacan ve Kurt çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce Yacan ve Kurt'un "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan" gözaltına alındıkları belirtilerek "Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında; çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.

DHA/ SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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