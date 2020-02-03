 Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı | DÜNYA | DW | 04.02.2020

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DÜNYA

Iowa seçimlerinde oy sayımı skandalı

ABD’deki başkanlık seçiminde yarışacak Demokrat adayın belirlenmesi için Iowa eyaletinde ön seçimler yapıldı. Sonuçlar oy sayımındaki "tutarsızlık" nedeniyle açıklanamadı.

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ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'a karşı Demokrat Parti'de yarışacak rakibi belirlemek üzere ön seçim süreci Iowa eyaletinde başladı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokrat Parti'ye hitaben yaptığı ve ABD basınına yansıyan açıklamasında oyların çok yavaş sayıldığını ve oy sayımı sisteminde "ciddi eksiklikler" olduğu eleştirisini getirdi.

Pazartesi akşamı ön seçim süreci başladıktan dört saat sonra halen sonuçların belli olmaması eleştirilirken Demokrat Parti gecikmeyi kalite kontrol çabası olarak açıkladı. Bazı oyların sayımında tutarsızlıklar olduğu belirtildi.

Ön seçimin organizatörlerinden bazıları ise aksaklıklardan seçim için hazırlanan cep telefonu uygulamasını sorumlu tuttu. Eyalet çapında sonuçları ulaştırması gereken uygulama çalışmadığı için sonuçların manuel olarak girildiği belirtildi.

Başkan Trump'ın kampanya sorumlusu Brad Parscale, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Demokratları "Ön seçim bile yapamıyorlar, ülkeyi nasıl yönetecekler?" şeklinde eleştirdi.

Demokrat adaylar, Pazartesi akşamı seçim sonucu belli olmadığı halde seçmenlerinin karşısına çıkarak konuşma yapmak durumunda kaldı. Vermont Senatörü Bernie Sanders, "Bugün modern Amerikan tarihindeki en tehlikeli başkan olan ABD Başkanı Donald Trump'ın sonunun başlangıcıdır" şeklide konuştu. Sanders, Iowa'daki ön seçimi kendisinin kazandığını iddia etti.

Iowa'da kaybetmek, eğer ağır bir yenilgi ise seçim kampanyasının başlamadan bittiği anlamına geliyor. Son yapılan birkaç seçimde Iowa'yı kazanan Demokrat aday, Beyaz Saray için başkanlık yarışında yer almıştı. Iowa'da ön seçim parti toplantısı şeklinde yapılıyor. Parti toplantıları ise sandığa oy atma sistemine göre çok farklı ve karmaşık olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçi Parti'de Iowa'da ön seçim yaptı, ancak Başkan Trump'ın karşısında ciddi bir aday bulunmadığı için Trump oyların yüzde 97'sini aldı.

dpa, AP / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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