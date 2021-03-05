 İnterseks çocukları belli bir biyolojik cinsiyete uydurma ameliyatları yasaklandı | ALMANYA | DW | 26.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

İnterseks çocukları belli bir biyolojik cinsiyete uydurma ameliyatları yasaklandı

Almanya’da interseks çocukların bedeni üzerinde anne ve babalarının haklarını sınırlayan yasa meclisten geçti. Çocukların belli bir biyolojik cinsiyete uydurulması için yapılan ameliyatlar yasaklandı.

default

Almanya'da interseks çocukların bedeni üzerinde anne ve babalarının haklarını sınırlayan yasa meclisten geçti. Çocuğun bedensel görünümünün biyolojik olarak erkek ya da kadın cinsiyetine sahip bir bedene dönüştürme yönündeki ameliyatlar yasaklandı.

Federal Meclis konuyla ilgili yasayı Perşembe akşam saatlerinde kabul etti. Yeni düzenlemede müdahalenin ancak tıbbi açıdan ertelenemez olması ve disiplinler arası bir komisyon tarafından onay alması halinde mümkün olmasına izin verildi.

Hrıstiyan Sosyal Birlik partisinden Paul Lehrieder yeni yasanın bireylerin cinsiyetlerini tayin hakkını koruduğunu ve gereksiz müdahalelerin önüne geçtiğini söyledi. Almanya'da biyolojik olarak kadın ya da erkek cinsiyeti altında sınıflandırılamayacak bedensel özellikler taşıyan 160 bin insan olduğu tahmin ediliyor.

Federal Meclis'teki oylamada muhalefette bulunan partilerden Hür Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller çekimser oy kullandı. Bu partiler her ne kadar yasanın varmak istediği hedefi paylaşsalar da düzenlemeyi interseks çocukların haklarını korumak bakımından yetersiz buluyor. Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise oylamada red oyu verdi. Partinin aile politikaları sözcüsü Martin Rechardt ideolojik körlüğün çocukların yararına olmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği interseksüelliği şöyle tanımlıyor: "İnterseks bireyler, erkek veya kadın bedeni gibi genel kabul görmüş kategorilere uymayan cinsel niteliklerle doğmuş bireylerdir."

dpa / EC, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da interseks bireyler için tarihi karar

Alman Anayasa Mahkemesi interseks bireylere ilişkin "tarihi" bir karar aldı. Nüfus kayıtlarındaki cinsiyet hanesinde bundan böyle "erkek" ve "kadın" ibarelerinin yanı sıra üçüncü bir cinsiyet seçeneği de kullanabilecek.  

Almanya’da üçüncü cinsiyet opsiyonuna onay

Almanya’da hükümet interseks bebekler için doğum belgelerinde üçüncü bir cinsiyet opsiyonunu mümkün kılan yasa tasarısını onayladı.  

Benzer içerik

Symbolbild Frauenquote

Anket: Almanya’da cinsiyet eşitliği sağlanamadı 05.03.2021

Almanya’da yapılan bir ankete göre kadınlar cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha çok yol alınması gerektiğini düşünüyor.

China - Dabancheng - Umerziehungslager

Af Örgütü: Çin, Uygurların çocuklarını ailelerinden ayırıyor 19.03.2021

Uluslararası Af Örgütü, ülkeyi terk etmek zorunda kalan Uygurlara, çocuklarını yanlarına alma izni verilmediğini ve bu çocukların "yetimhanelere" gönderildiğini iddia etti.

Deutschland Pressekonferenz Maas zu Bekämpfung des Terrors in der Sahelzone

Maas: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması geri adım 21.03.2021

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmesini eleştirdi. Maas, bunun "geriye doğru atılmış bir adım ve Avrupa'ya gönderilen yanlış bir mesaj" olduğunu söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Almanya'daki maske skandalında ilk tutuklama

Almanya'da siyasilerin de adının karıştığı maske skandalının boyutları büyüyor. Yürütülen soruşturma kapsamında ilk tutuklama gerçekleşti.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  