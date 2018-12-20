 Interpol′den uyarı: IŞİD 2.0 dalgası başlayabilir | DÜNYA | DW | 20.12.2018

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DÜNYA

Interpol'den uyarı: IŞİD 2.0 dalgası başlayabilir

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock IŞİD ile ilişkili eylemlerden hapis cezası alan birçok kişinin birkaç yıla kadar serbest kalacağı ve bunun da yeni bir suç dalgası yaratacağı uyarısında bulundu.

Jürgen Stock

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) Genel Sekreteri Jürgen Stock, birçok ülkenin birkaç yıl içerisinde IŞİD ile bağlantılı yeni bir suç dalgası ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Paris'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stock, IŞİD üyesi olmaktan hüküm giyen birçok suçlunun küçük eylemlerden dolayı kısa süreli hapis cezaları aldığına ve dolayısıyla yakında serbest kalacaklarına dikkat çekti.

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Interpol Genel Sekreteri, terör örgütlerine destek vermekle suçlanan hükümlüler "belki iki, üç, dört ya da beş yıllık cezalar aldılar, çünkü somut bir terör saldırısından dolayı suçlu bulunmadılar" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Stock, "Dünyanın birçok yerinde bu ilk nesil terör destekçileri, erken dönem teröristler birkaç yıla kadar serbest kalacaklar" şeklinde konuştu ve sonrasında olası bir "IŞİD 2.0" saldırı dalgası yaşanabileceğini söyledi.

Asya, Afrika ve Avrupa hedef olabilir

Genel Sekreter, Suriye ve Irak'ta bir dönem etkin olan IŞİD'in coğrafi olarak yenilgiye uğratılmasıyla birlikte serbest kalacak bu bireylerin bir kısmının Güneydoğu Asya ve Afrika ülkelerine gidecekleri, bir kısmının da Avrupa'da kalarak eylem girişiminde bulunabileceği öngörüsünde bulundu.

Interpol'ün veritabanındaki sahte ve çalıntı kimliklerin bu kişilerin muhtemel hareketlerini takip etmede büyük bir rol oynadığının altını çizen Stock, Suriye ve Irak'ta çatışan 44 bin yabancı savaşçının profilini içeren yeni bir veritabanı oluşturdukları bilgisini paylaştı.

Dünya çapında 190 ülkenin üyeliğiyle güvenlik güçlerinin ve adalet birimlerinin sınır ötesi suçluların yakalanması için ortak hareket etmesini hedefleyen Interpol bu bilgilerin çok kritik anlarda işe yarar hale gelebileceğini ve suçluların henüz suça kalkışmadan önce niyetlerini öğrenmede fayda sağlayabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını ve ülkesinin Suriye'deki askerlerini çekeceğini açıklaması ile birlikte birçok devlet Başkan'ın açıklamalarına ters düşen ve örgütün tekrar güçlenebileceği uyarısında bulunan açıklamalarda bulunmuştu.

DW,dpa/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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