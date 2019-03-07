Interpol'den Kaşıkçı cinayeti için kırmızı bülten

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), ekim ayında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığından şüphelenilen 20 kişi hakkında "kırmızı bülten" olarak bilinen uluslararası yakalama kararı çıkardı.

Türk basınında çıkan haberlere göre infaz timinde olduğu düşünülen kişiler hakkındaki karar, Ankara'nın talebiyle alındı.

Altun: Sanıkların ismini istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun perşembe günü bir açıklama yaparak, Kaşıkçı hakkında yürütülen dava sürecinde Riyad'dan sanıkların ismini istedi.

Reuters haber ajansına konuşan Altun, "Uluslararası kamuoyunun zihninde Suudi Arabistan'da devam eden adli sürecin samimiyetine dair herhangi bir soru işareti oluşmaması için bu davalarda kimlerin hangi suçlarla ilgili yargılandığının gecikmeksizin dünyaya ilan edilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Altun "Kuşkusuz ki yaşanan olayın aydınlatılarak tüm katil ve azmettiricilerin adalete teslim edilmesi, uluslararası düzenin gereği ve Suudi Arabistan Krallığı’nın uluslararası itibarının güvencesidir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Suudi gazetecinin cenazesi bulunan, yerel işbirlikçiler tespite edilene ve infaz emrini verenler ortaya çıkarılana kadar Türkiye'nin çabalarına devam edeceğini kaydetti.

Nişanlısı ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Başkonsolosluk binasına giren ve bir daha kendisinden haber alınamayan gazetecinin burada öldürüldüğü ve daha sonra cesedinin bir tandırda yakılarak yok edildiği tahmin ediliyor.

Uluslararasısoruşturma talebi bir kez daha reddedildi

Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'nde bugün konuşan Suudi Arabistan delegasyonu temsilcisi Bandar El Ayban Kaşıkçı cinayetinin uluslararası düzeyde soruşturulması için yapılan çağrıları bir kez daha reddetti.

Konsey toplantısında konuşan El Ayban, soruşturmanın uluslararası hale getirilmesinin ülkesinin "içişlerine bir müdahale anlamına geleceğini" belirtti.

Temsilcinin bugünkü açıklaması, geçen hafta soruşturmanın "bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine" dair 36 ülkenin ortak bir bildiriye imza atmasına bir yanıt olarak yapıldı.

Söz konusu bildiride Riyad'a, BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yürüttüğü soruşturmada işbirliğine gidilmesi çağrısı yapılmıştı.

Riyad inkar etti

Suudi yönetimi Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü iddiasını başta reddetmiş, daha sonra ise Türkiye'nin kamuoyu ile paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı.

Cinayetle ilgili olarak Suudi Arabistan'da istihbarat yetkilileri ile birlikte hareket eden bir grubun sorumlu olduğunu belirten Riyad, 21 kişiyi tutukladığını açıklamıştı.

İlk duruşması ocak ayında yapılan davada ise 11 kişi hâkim karşısına çıkmış ve beş kişi hakkında idam cezası istenmişti. Ancak Suudi makamları bugüne kadar bu kişilerin isimlerini kamuoyu ile paylaşmadı.

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı olarak tutuklanan şüphelilerin iade etmesini istiyor. Ancak Riyad, yargılamanın Suudi Arabistan'da yapılacağını belirterek bu talebi reddetmişti.

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DW,rtr/ÇÖ,EC

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