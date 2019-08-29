Interpol Türkiye’nin tutuklama kararını kaldırdı

Türkiye'nin girişimiyle Interpol'ün uluslararası tutuklama kararı ile aranan ve tatil için gittiği İtalya'da tutuklanan kişi hakkında tutuklama kararının kaldırıldığı bildirildi. Hem Alman hem Türk vatandaşlığı bulunan 45 yaşındaki Kürt kökenli kişinin serbest bırakılması bekleniyor.

Söz konusu kişinin İtalyan avukatı Nicola Canestrini, müvekkilinin Cuma günü cezaevinden çıktığını ancak halen İtalya'da ev hapsinde tutulduğunu kaydetti. Avukat, Interpol'ün tutuklama kararını kaldırmasında Almanya'nın diplomatik baskılarının etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'de müvekkiline yönelik cinayet ve terör örgütü üyeliği suçlamaları yöneltildiğini belirten Canestrini, ancak konunun siyasi takibat olduğunu savundu.

1996'da Almanya'ya iltica etmişti

Hannover Belediyesi'nde 10 yıldır psikolog olarak çalıştığı belirtilen kişinin İstanbul'da ikamet ettiği sırada çeşitli gösterilere katıldığı, 1996'da Türkiye'den kaçarak Almanya'ya iltica ettiği kaydedildi. Kişinin daha sonra Alman uyruğuna geçtiği, ancak Türk vatandaşlığından çıkmadığı belirtiliyor. Almanya'da yaşayan yakınları tutuklanan kişinin Türkiye'de yaşadığı sırada siyasi gösterilere katılması nedeniyle politik sebeplerden dolayı aranıyor olabileceğine dikkat çekerek, Türkiye'ye iadesinden endişe ettiklerini belirtmişlerdi.

Türkiye'nin uluslarası yakalama kararı çıkartması nedeniyle Avrupa ülkelerinde gözaltına alınan kişiler Alman kamuoyunda daha önce de yoğun eleştirilere yol açmıştı. Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı ve İsveç vatandaşı yazar Hamza Yalçın'ın 2017'de tatil için gittikleri İspanya'da Türkiye'nin Interpol aracılığıyla yaptıkları talep üzerine gözaltına alınmaları tepkilere neden olmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğan Akhanlı'nın İspanya'da gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi eleştirerek, Interpol'ün "bu tür şeyler için" kullanılamayacağını belirtmişti.

AFP / TY,BK

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