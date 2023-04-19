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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/W. Woon
SuçKüresel

Interpol operasyonunda 14 binden fazla gözaltı

14 dakika önce

Latin Amerika'da düzenlenen dev operasyonda yaklaşık 200 ton kokain ele geçirilirken 14 binden fazla kişi de gözaltına alındı. Operasyonda 8 binden fazla da kaçak silah yakalandı.

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Latin Amerika'da Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) öncülüğünde düzenlenen kaçak silah operasyonunda yaklaşık 200 ton kokain ele geçirildi.

Interpol tarafından "en büyük silah operasyonu" olarak tanımlanan "Trigger IX" operasyonunda 14 bin 260 kişi gözaltına alındı.

Interpol koordinasyonunda 12 Mart-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ve başta kokain olmak üzere 203 ton uyuşturucu ele geçirilen operasyon, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edildi. Interpol, 15 ülkede koordineli olarak düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 5,7 milyar dolar olduğunu duyurdu. Operasyonda, uyuşturucu yapımında kullanılan 372 ton kimyasal da ele geçirildi.

Meksika, Brezilya, Kolombiya, Arjantin, Uruguay, Şili, Paraguay, Ekvador, El Salvador, Bolivya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama ve Peru'da düzenlenen dev operasyonda 8 bin 263 yasa dışı silah ve yaklaşık 305 bin mühimmat yakalandı.

Interpol, söz konusu ülkelerden silah uzmanlarının, Paraguay ve Arjantin sınırındaki Brezilya kenti Foz do Iguacu'da kurulan merkezde buluşarak operasyonun yönetilmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

20 örgüte ağır darbe

Interpol bu operasyonla başta Brezilyalı "Primeiro Comando da Capital", El Salvadorlu "Mara Salvatrucha" ve Güney Amerika'da da faal olan "Balkanlar Karteli" olmak üzere 20 suç örgütüne darbe vurulduğunu duyurdu.

Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, bir yasa dışı silah operasyonunda bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirilmiş olmasının, bu suçların birbiriyle iç içe olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

"Rekor" vurgusu

Stock, "Tüm bu yasa dışı faaliyetlerin arkasındaki organize suç ağlarının tek bir önceliği var: Kâr. Biz yasa uygulayıcıları olarak dünyanın tüm bölgelerinde ve küresel olarak bunları ortadan kaldırmak için aynı derecede kararlı olmalıyız" dedi.

Stock, ayrıca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında yakalanan miktar ve gözaltı sayısı için "rekor" ifadesini kullandı.

DW,dpa/CÖ,HT

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