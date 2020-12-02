 Interpol aşı hırsızlığına karşı uyardı | DÜNYA | DW | 02.12.2020

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DÜNYA

Interpol aşı hırsızlığına karşı uyardı

Dünya genelinde geliştirilen korona aşıları için hazırlık yapılırken Interpol ise dünya genelinde korona aşılarının çalınabileceği ve sahtecilik yapılabileceğine karşı uyarıda bulundu.

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Uluslararası polis organizasyonu Interpol'ün genel sekreteri Jürgen Stock, korona aşılarıyla ilgili dünya genelinde suç örgütlerinin hazırlık içinde olduğuna dikkat çekti. Hükümetler geliştirilen aşıların kullanılması için hazırlık yaparken suç örgütlerinin de aşıların sevkiyatını sekteye uğratmak ya da sevkiyata zarar vermek için planlar yaptığını söyleyen Stock, aşıların çalınması, sahtelerinin piyasaya sürülmesi ya da yasa dışı reklamlarının yapılması gibi durumlar yaşanabileceğini belirtti.

Interpol'ün Fransa'nın Lyon kentindeki merkezinden açıklama yapan Stock, yetkililerden bu tür suç eylemlerine karşı hazırlıklı olmalarını istedi. Sahte internet siteleri ve sahte aşıların sağlık açısından büyük bir risk oluşturabileceğine işaret eden Stock, uluslararası seyahatin canlanmasıyla izni verilmemiş sahte korona testlerinin de dolaşıma sokulmuş olabileceğini kaydetti.

Dünyada 194 üye ülkesi bulunan Interpol üzerinden üye ülkeler, aranan kişiler ve organize suçlarla ilgili gelişmelerde bilgi alışverişinde bulunuyor.

Dünya çapında yürütülen yüzlerce aşı araştırmasında en kapsamlı klinik deneyleri yürüten beş ekip öne çıkıyor. Belçikalı bir şirket olan Janssen Pharmaceutical, Oxford Üniversitesi ile İngiliz AstraZenca şirketi, Çinli bir şirket olan Sinopharm, Pekin Enstitüsü ile Vuhan Enstitüsü, Alman Biontech şirketi ile ABD'li Pfizer ve diğer Çinli şirket CanSino'nun geliştirdiği aşılar en bilinen çalışmalar.

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Türkiye aşıya hazırlanıyor

dpa/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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Moderna ABD ve AB'de ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor

Moderna koronavirüs aşı adayının onayı için ABD ve Avrupa'da için acil ruhsat başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Şirketin hedefi 2020 sonuna dek ABD’de 20 milyon aşıyı piyasaya sürmek.  

Biontech ve Pfizer AB'de kullanım iznine başvurdu

Biontech şirketi ve Pfizer, ortak geliştirdikleri korona aşısı için Avrupa İlaç Kurumu'na kullanım izni başvurusunda bulundu. Kurumdan izin çıkması halinde Aralık ayı içinde aşının sevkiyatına başlanabilecek.  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

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