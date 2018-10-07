 Interpol’ün yeni başkanı belli oldu | DÜNYA | DW | 21.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Interpol’ün yeni başkanı belli oldu

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı’nın yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang oldu. Selefi Çinli Meng Hongwei ülkesinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış ve görevinden istifa etmişti.

Südkorea Kim Jong Yang (picture-alliance/AP Photo/K. Kyung-kook)

Interpol'ün yeni başkanı Güney Koreli Kim Jong Yang

Çinli Meng Hongwei'in ülkesinde tutuklanmasının ardından boşalan Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) başkanlığına Güney Koreli Kim Jong Yang seçildi.

Meng'in yerine geçici olarak başkanlık görevini sürdüren Kim, Interpol Genel Kurulu'nun Dubai'deki toplantısındaki oylamayla iki yıllığına bu göreve geldi.

Kim, halen Interpol Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Rus Alexander Prokopçuk'a karşı aday olmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığında tümgeneral rütbesiyle görev yapan Prokopçuk, oylama öncesinde favori olarak gösteriliyordu.

Alexander Prokopchuk Interpol Büro Russland (picture-alliance/dpa/TASS/V. Sharifulin)

Batı ülkeleri, Rus aday Alexander Prokopçuk'a karşıydı.

Batı, Rus adaya karşıy

Prokopçuk, genel kuruldaki oylama öncesinde Interpol genel başkanlığına favori aday olarak gösterilse de, uluslararası alanda kendisine karşı ciddi bir muhalefet de söz konusuydu. Son olarak bir grup ABD'li senatör, Kremlin'in merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'ü kullanarak Rusya dışındaki siyasi muhalifleri susturmaya çalışabileceği uyarısında bulunmuş, Alman siyasetçiler de Prokopçuk'un seçilmesine karşı olduklarını dile getirmişti. Moskova ise, oylamanın etkilenmeye çalışıldığını iddia ederek, eleştirileri reddetmişti.

Meng Hongwei Interpol-Präsident wird in China vermisst (picture-alliance/dpa/W. Maye-E)

Interpol'ün eski başkanı Çinli Meng Hongwei ülkesinde yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış ve görevinden istifa etmişti.

Eski başkan yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı

Bugüne kadarki Interpol Başkanı Çinli Meng Hongwei, Eylül ayı sonunda Lyon'dan Çin’e gitmek üzere yola çıkmış, daha sonra eşi polise başvurarak Meng’in kayıp olduğunu duyurmuştu. Bir süre sonra, Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin disiplin organı olan ve genellikle kamu görevlileriyle ilgili yolsuzluk vakalarını soruşturan Ulusal Denetim Komisyonu, 64 yaşındaki Meng hakkında "kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü" açıklamış ve ardından Meng'in istifasını sunduğunu bildirmişti. Kim Jong Yang, dört yıllığına seçilmiş olan selefi Meng'in 2020'ye kadar olan görev süresini tamamlayacak.

dpa,afp / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kayıp Interpol Başkanına Çin'de rüşvet soruşturması

25 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de olduğu ve hakkında rüşvet soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı. Interpol Meng'in istifasını açıkladı. (08.10.2018)  

Interpol Başkanı kayıp

Interpol Başkanı Meng Hongwei’den 10 gündür haber alınamıyor. Meng’in eşinin Fransız makamlarına kayıp başvurusunda bulunduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. (05.10.2018)  

Polisiye işbirliği devletlerce suistimal mi ediliyor?

Türkiye'nin Doğan Akhanlı ile ilgili Interpol'de çıkarttığı kırmızı bültenle başlayan suistimal tartışmaları, Katalan lider Puigdemont'un İspanya'nın isteği üzerine Almanya'da yakalanmasıyla yeniden gündeme geldi. (06.04.2018)  

Can Dündar: Bizi korkutmaya yönelik bir hamle

Türkiye’de Can Dündar hakkında “gıyabında tutuklama” ve “kırmızı bülten çıkarılması” kararı verildi. Interpol’ü Türkiye’nin başvurularını “ciddiyetle” ele almaya çağıran Dündar, “Bizi korkutmaya yönelik bir hamle” dedi. (02.04.2018)  

Beş soruda Interpol

Bir kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması Interpol'ün onayına bağlı. Peki kırmızı bülten çıkarılması süreci nasıl işliyor?Beş soruda Interpol'ün görev ve yetkileri: (21.08.2017)  

Benzer içerik

Interpol Präsident, Meng Hongwei

Interpol kayıp başkanla ilgili Çin'den açıklama istedi 07.10.2018

Interpol, günlerdir haber alınamayan başkanı Meng Hongwei'nin durumuyla ilgili Çin'den resmi açıklama istedi.

Meng Hongwei Interpol-Präsident wird in China vermisst

Kayıp Interpol Başkanına Çin'de rüşvet soruşturması 08.10.2018

25 Eylül'den beri kendisinden haber alınamayan Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin Çin'de olduğu ve hakkında rüşvet soruşturması yürütüldüğü ortaya çıktı. Interpol Meng'in istifasını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jemen - Hungersnot (picture-alliance/Photoshot/M. Mohammed)

Save The Children: Yemen'de 85 bin çocuk hayatını kaybetti

Çocuklara yardım örgütü Save the Children, Yemen'de Nisan 2015 ile Ekim 2018 arasında 85 bin çocuğun açlık ve hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini açıkladı. 

FOTO-GALERİ

default

Noel bahçeleriyle parklar ışıl ışıl

Noel ruhu Almanya'yı sarmaya başladı.  