 İnternette yayılan ″düşman listeleri″ suç kapsamına alınıyor | ALMANYA | DW | 17.03.2021

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ALMANYA

İnternette yayılan "düşman listeleri" suç kapsamına alınıyor

Almanya'da aşırı sağcıların internette yayınladıkları listelerle ırkçılıkla mücadele eden kişileri hedef göstermesi zorlaştırılıyor. Bu tür listeleri yaymak suç kapsamına alınıyor.

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Almanya'da aşırı sağcıların, ırkçılıkla mücadele eden kişilerin isim ve verilerini internette yayınlamasıyla gündeme gelen "düşman listeleri"ne karşı hükümet harekete geçti.

Adalet Bakanlığının hazırladığı ve bu tür listelerin yayınlanmasını ceza kapsamına alan tasarı Bakanlar Kurulunda kabul edildi. Tasarının yasalaşması için Federal Mecliste de kabul edilmesi gerekiyor.

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Almanya'da siyasi motifli suçlar 2020'de kayıt altına alınmaya başladıkları 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu suçların büyük çoğunluğunu aşırı sağ kaynaklı eylemler oluşturuyor.

Almanya’da aşırı sağ veya terörizm nedeniyle mağdur olanlara ya da onların yakınlarına 2017-2020 arasında 16 milyon eurodan fazla tazminat ödendi. Hükümet böylece devlete olan güveni yeniden inşa etmeyi amaçlıyor.

Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetlerindeki aşırı sağ skandallar gündemden düşmezken envanterdeki kayıp silahlarla ilgili gizli ibareli bir rapor kamuoyuna yansıdı.

Irkçı terör saldırılarına sahne olan Almanya'da Müslümanlar Merkez Konseyi, Müslümanları oy kullanmaya çağırdı. Konsey Başkanı Mazyek, "Kullanmadığınız her oy aşırı sağcılara yarayacak" uyarısı yaptı.

Almanya'da silah ruhsatına sahip aşırı sağcıların sayısında yüzde 35'lik artış kaydedildi. Sol Parti, "Neonazi ve ırkçılardan gelen tehdidin arttığı" uyarısında bulundu.

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, insanların nefret ve hedef göstermeye karşı daha iyi korunması gerektiğine vurgu yaptı. 2019 yılında bir aşırı sağcı tarafından öldürülen Kassel bölge valisi Walter Lübcke'nin isminin de cinayet öncesinde bir listede yer aldığına işaret eden Lambrecht, çoğulcu toplum ve insan onurunun hiçe sayılmasına karşı mücadele veren pek çok yerel politikacının gözdağı girişimleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı, hükümetin yeni yasayla, yaratılmaya çalışılan korku ve gözdağı ortamına karşı net ve kararlı bir tutum sergilediğini belirterek "Bu, demokrasinin aşırı sağa, ırkçılık ve antisemitizme karşı korunması yönünde önemli bir adımdır" dedi.

Adalet Bakanlığı açıklamasında da faillerin bu tür listeler yayınlayarak ilgili kişilere korumasız oldukları ve başlarına bir şey gelebileceği mesajı vermeye çalıştıkları belirtilerek "Bu tür düşman listeleri, internetteki nefret kampanyalarında olduğu gibi, faal vatandaşların kendilerini siyasi ve toplumsal tartışma ortamından geri çekmelerine yol açabilir" uyarısı yapıldı.

İki yıla kadar hapis cezası verilebilecek

Ceza Kanununun "suç eylemi tehdidinde bulunarak kamu barışını bozma" suçunu düzenleyen 126'ncı maddesine yapılacak eklemeyle "ilgili kişinin suç eylemine hedef olması tehlikesine yol açacak şekilde kişisel verilerinin yayılması" suç haline getiriliyor.

Suçun işlenmesi halinde iki yıla varan hapis cezası ya da para cezası öngörülüyor. Açık kaynaklardan elde edilemeyecek verilerin yayılması durumunda ise üç yıla varan hapis cezası uygulanacak.

Verilerin yayınlanmasının ilgili kişi için tehlike oluşturup oluşturmadığının belirlenmesinde, verilerin yayıldığı ortamın niteliği ve yayının bağlamı göz önünde bulundurulacak. Gazetecilik kapsamında kişi adlarının anıldığı haberler ve derneklerin aşırılıkçı yapıların ortaya çıkarılmasına hizmet eden araştırmaları yasa kapsamına girmeyecek.

Aşırı sağ ve aşırı sol internet forumlarında sıklıkla yer alan "düşman listeleri"nde siyasi karşıt gruplara mensup görülen kişilerin isim, fotoğraf, adres gibi verileri paylaşılıyor.

AFP/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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