 İnternette ″İslamcı propaganda″ uyarısı | ALMANYA | DW | 11.01.2021

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ALMANYA

İnternette "İslamcı propaganda" uyarısı

Alman uzmanlar, internet üzerinden gençlere yönelik İslamcı propaganda yapan sitelere karşı uyardı. Hazırlanan bir rapora göre söz konusu siteler gençleri adalet ve çaresizlik gibi olgularla etkilemeye çalışıyor.

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Sonuçları Berlin’de açıklanan "İnternette İslamcılık 2019/20" raporuna göre, radikal İslamcı gruplar gençleri internet aracılığıyla adalet, ayrımcılık ve çaresizlik gibi olgularla etkilemeye çalışıyor. Alman uzmanlar, radikallerin ırkçılık ve sağcı teröre karşı artan protestoların da etkisini fırsat bilerek çocuk ve gençlere Instagram ve YouTube gibi kanallar üzerinden İslamcı propagandayla tesir etmeye çalıştıklarını belirterek, önlem alınması çağrısında bulundu.

Almanya’da eyaletler ile federal düzeyde çocuk ve gençlerin korunması, güven içinde gelişimi ve iyi bir eğitim alması konusunda çalışan sorumlu kurum ve bakanlıkların bir oluşumu olan jugendschutz.net‘in hazırladığı raporda, İslamcıların yasal sınırlar içinde kalsalar da medya faaliyetleri bir bütün olarak incelendiğinde demokrasi karşıtı tutumlarının dikkat çektiği belirtildi. Raporda, söz konusu radikal propagandanın, IŞİD’in mağlup edilmesiyle azaldığı, ancak buna rağmen tehdidin devam ettiğine vurgu yapıldı.

jugendschutz.net internet sitesinin yöneticisi Stefan Glaser, İslamcıların internette hala etkili olduğunu, sundukları içeriklerin insanları kolayca elde etmeye yönelik bir biçime sahip olduğunu ve genellikle de kendilerini çok kültürlü internet kullanıcılarının bir parçası gibi yansıttıklarını belirtti. Geçen yıl Hanau kentinde düzenlenen ve aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırı veya korona pandemisi gibi gelişmelerin de istismar konusu haline dönüştürüldüğüne işeret edildi.

Deutschland München | Plakat des Bayerischen Netzwerks für Prävention und Deradikalisierung gegen Salafismus

2019'da 891 ihlal

Raporda, 2019 senesinde 891 ihlal tespit edildiği, bunların çoğunu anayasaya aykırı sembollerin kullanılması şeklinde

olduğu bildirildi. Söz konusu ihlallerin yüzde 90'ının da sosyal medyada meydana geldiği ifade edildi.  Bu tür propagandayla mücadele amaçlı bin 649 olayda tedbire başvurulduğu, 85 ihlalde de sorumlu platform işleticisine paylaşımın sildirildiği veya erişime kapattırıldığı kaydediliyor.

Glaser, söz konusu internet platformlarına bu tür propagandayla mücadelede büyük sorumluluk düştüğünü de vurguklayarak, ihlal teşkil eden içeriklerin silinmesi konusunda bazılarının "hala çok çekimser davrandığını" söyledi.

Bu nedenle sosyal paylaşım siteleriyle chat platformlarında yasak içerik ve sembollerin bildirilmesine ve uyarılmalarına rağmen uzun süre kaldığını da vurguladı.

Çocuk ve gençler daha kolay etkilenebiliyor

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) Federal Aile Bakanı Franciska Giffey de çocuk ve gençlerin özellikle korunması gerektiğinin altını çizerek, deforme bilgiler ve demokrasi düşmanı görüşler içeren paylaşımların çocuk ve gençleri daha fazla etkileyebildiğini ve onlara daha fazla hasar verebildiğini kaydetti.

KNA/ ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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