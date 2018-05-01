İnsanlık 2018 yılı için doğal kaynakları tüketti

Küresel Ayak İzi Ağı, doğanın bir yılda sunabildiği doğal kaynakların yedi aylık bir süre içinde tüketildiğini ve bugün itibariyle doğal kaynak kullanım limitinin aşıldığını açıkladı. Bu nedenle bu yıl 1 Ağustos, Dünya Limit Aşımı Günü olarak kayıtlara geçti.

Araştırma örgütü Küresel Ayak İzi Ağı'nın yaptığı hesaplamalara göre, Dünya'da bir yıl içinde oluşan doğal kaynaklar 2018'de önceki yıllara göre çok daha erken tüketildi.

Uzmanlar 1970 yılında, bir yıllık doğal kaynakların Aralık ayı sonunda, 2000 yılında ise Eylül ayında tüketildiğini hatırlatarak, bu yıl bu sürenin çok daha öne çekildiğine dikkat çekti.

Küresel Ayak İzi Ağı uzmanları insanlığın "1 değil, 1,7 Dünya varmış gibi yaşadığını" ifade etti.

"Yılın geri kalanını borçlanarak yaşayacağız"

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 1. Ampulleri değiştirin Şık bir lamba mı satın aldınız? Onu verimli ampullerle kullanın. Bu, uzun vadede fark yaratan küçük eylemler arasında. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla çaba da gerektirmiyor. Bazı LED ampuller, geleneksel ampullere göre yüzde 90 oranında daha az tüketiyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 2. Çamaşırları asarak kurutun Bu, soğuk ya da yağışlı ülkelerde zor olabilir. Ancak bu tür zorluklar iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 3. Geri dönüşüm Geri dönüşüm, dünyanın dört bir yanındaki binlerce insan için normal bir davranış haline geldi. Kesinlikle dünyayı daha iyi bir yer yapmaya yardımcı oluyor. Ancak bu maalesef yeterli değil.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 4. Soğuk suyla çamaşır yıkayın Kıyafetlerinizin sıcak suyla yıkandığında çekmesinden endişe duyuyor musunuz? Soğuk suyla çamaşır yıkamanız için bir başka neden daha: Su ısıtıcıyı kullanmayacak olmanız daha az sera gazı emisyonu üretilmesini sağlayacaktır.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 5. Hibrid araç kullanın Aracınızdan tamamen kurtulmaya hazır oluncaya kadar bir hibrid otomobile geçebilirsiniz. Ancak dikkat: Aracın ihtiyacı olan elektrik, muhtemelen hala kirli fosil yakıtlardan geliyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 6. Vejetaryen beslenmeye geçin Sığır eti üretimi, dünya genelinde tropikal ormanların azalmasının en büyük sebeplerinden biri. Ardından soya üretimi geliyor. Soya, hayvanları beslemek için üretiliyor. Et ağırlıklı beslenmenin sebep olduğu karbon salınımı vejetaryen beslenmenin neredeyse iki katı. Yediğiniz et miktarını azaltmak bile fark yaratıyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 7. Yeşil enerji satın alın Yenilenebilir enerjiler son zamanlarda revaçta ancak yine de büyük oranda kömür gibi fosil yakıtlara bağımlıyız. Almanya gibi ülkelerde enerji sağlayıcınızı kendiniz seçebiliyorsunuz. Bunlardan bazıları yenilenebilir enerjilerden kaynak sağlıyor.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 8. Bir Atlantik ötesi uçuşunuzu iptal edebilirsiniz İklim değişikliğiyle mücadelede havayolu taşımacılığı büyük bir zorluk. Siyasiler uçuşların iklime olan etkisini azaltmanın yollarını araştırıyor. Ancak bu arada siz de uçak bileti almadan önce iki kez düşünmeye başlayabilirsiniz. Özellikle Atlantik ötesi uçuşlar için.

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 9. Otomobil kullanmayın Aracınızdan kurtulmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yapabileceğiniz ikinci en etkili eylem. Hem bisiklet kullanmak formunuzu korumanıza da yardımcı olur!

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla! 10. Bir çocuk daha az yapın Araştırmaya göre sanayi ülkelerindeki her doğum, mevcut tüketen ve kirleten insan sayısına eklendiğinden gezegenimiz için yapılabilecek en büyük kötülük. Ancak bu maddeyle birlikte diğer 9 eylemi şimdiden yapmaya başlarsanız çocuklarınız daha iyi bir dünyada yaşayabilir.



Çevre koruma örgütleri ve çevre uzmanları her yıl Dünya Limit Aşımı Günü'nde, doğal kaynakların tüketimi konusunda dikkatli olunması uyarısı yapıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'ndan Jörg-Andreas Krüger, 2018 yılı için doğal kaynakların tüketilmiş olmasından dolayı, yılın geri kalan aylarında borçlanarak yaşamak zorunda olduğumuzu belirtti. Çevre uzmanı, "Çocuklarımızın ve torunlarımızın geçim kaynaklarından harcayacağız" dedi.

Uzmanlar, doğal kaynaklardaki limit aşımının en görünür etkisinin iklim değişikliği olduğuna dikkat çekti. İklim değişikliğinin de dünya genelinde aşırı hava koşullarına yol açarak son yıllarda orman yangını, eriyen buzullar ve aşırı şiddetli yağışlarla kendisini gösterdiği vurgulandı.

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DW,dpa/GA,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe