İnsani yardım gemisinden acil yardım çağrısı

Günlerdir kurtarılan 180 sığınmacıyla birlikte Akdeniz’in ortasında beklemede olan insani yardım gemisi "Ocean Viking"den acil yardım çağrısı geldi. SOS Méditerranée, bir haftayı aşkın süredir devam eden belirsizliğin gemideki durumu dayanılamaz hale getirdiğini ve artık ne mürettebatın ne de sığınmacıların güvenliklerini sağlayamadıklarını belirtti. İtalya ve Malta’nın da gemiden gelen limanlarına yanaşma izni çağrılarının tamamını geri çevirdiğini söyleyen SOS Méditerranée Almanya direktörü Verena Papke, sığınmacıların açlık grevine başladıklarını belirtti.

İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında beklemede olan gemide son 24 saat içinde altı intihar girişimi yaşandığı açıklandı. 44 kişinin de hem kendilerine hem de çevrelerindekilere zarar verme niyetlerini ifade ettikleri belirtildi.

Ocean Viking

Ayrıca perşembe günü iki erkek sığınmacının gemiden atladığı, ancak SOS Méditerranée ekibi tarafından kurtartıldığı, cuma günü sabah saatlerinde de bir adamın kendini asmaya çalıştığı kaydedildi.

Beş yıllık tarihinde ilk kez yardım çağrısı yaptığını belirten SOS Méditerranée, güvertedeki sığınmacıların bazılarının psikolojik durumunun giderek kötüleşmesi üzerine bu çağrıyı yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Sığınmacıların ağırlıkla depresyondan muzdarip olduğu, gemide sık sık kavga çıktığı ve yaralanmalar olduğu da ifade edildi.

Beş yılın bilançosu: 19 bin ölü

"Ocean Viking" kurtarma gemisi mürettebatı pandemi nedeniyle üç aylık bir aranın ardından, geçen haziran ayı ortasında yeniden yardım çalışmalarına başlamıştı. Örgüt çalışanları, gemideki 180 kişiyi 25-30 Haziran tarihleri arasında denizden kurtardıklarını açıklamıştı. Örgüt, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "Ocean Viking"de bulunan sığınmacılar için bir çözüm bulmaları yönünde çağrıda bulunmuş, ve özellikle de AB Dönem Başkanlığı’nı devralan Almanya’nın bu yönde sorumluluk taşıdığını ifade etmişti.

Her ay çok sayıda sığınmacı, denize açılmaya elverişsiz botlarla Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. Geçen yıl Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre bin 283 sığınmacı bu son derece tehlikeli yolculukta hayatını kaybetti. Son beş yılın bilançosu ise 19 bin ölü.

İtalya ve Malta gibi Akdeniz ülkeleri son dönemlerde sığınmacı kurtarma gemilerinin kabulü konusunda giderek sertleşen politikalar izliyor ve kurtarılan mültecileri genellikle ülkelerine kabul etmiyor. Diğer AB ülkelerinden mülteci paylaşımı konusunda dayanışma talep etmelerine karşın, Birlik içinde henüz bu yönde somut bir adım atılabilmiş değil.

AFP,dpa / SÖ,ET

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