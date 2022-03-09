İnsani yardım derneğinin malvarlığı terör gerekçesiyle donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, El Kaide ve IŞİD terör örgütleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 13 kişi ve 7 kuruluşun malvarlıklarının dondurulmasına karar verdi. Yeşil Sancak Kültür ve Araştırma Derneği ile başkanlığını yapan Soner Gürleyen'in de malvarlığı donduruldu. Gürleyen, insani yardım maskesi altında Nijer'de örgütsel faaliyet yürüttüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, IŞİD ve El Kaide terör örgütleri bağlantılı kişilerle ilgili malvarlığının dondurulması kararı alındı. Karar uyarınca, IŞİD üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alınan karar, bu kişilerin terörün finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden alındığı belirtildi.

ABD'nin listesindeki üç Türk de var

Malvarlığı dondurulan kişiler arasında Türk vatandaşları Mustafa Şahin, Nurettin Müslihan, Cebrail Güzel ve Soner Gürleyen de yer aldı. Yeşil Sancak Kültür ve Araştırma Derneği'nin de malvarlığı donduruldu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Maliye Bakanlığı, Gürleyen, Güzel ve Müslihan'ı terör bağlantılı kişiler listesine almıştı. ABD'den yapılan açıklamada Gürleyen için, "El Kaide aşırılıkçısı ve mali yöneticisi" olarak ifade edilmişti.

Başakşehir merkezli faaliyet yürüten Yeşil Sancak Derneği'nin başkanlığını ise Soner Gürleyen yapıyor. Gürleyen'in Aralık 2019'da Nijer’de insani yardım çalışmaları kisvesi altında El Kaide ve IŞİD bağlantılı faaliyette bulunduğu iddiasıyla tutuklandığı haberlere yansımıştı.

Derneğin internet sitesinde, yönetimine ilişkin bilgiler yer almazken, faaliyet alanının Afrika, Bangladeş, Yemen, Arakan ve Filistin olduğu görülüyor. İnternet sitesinde yayımladığı hesap numaraları yoluyla bağış toplayan dernek görünürde; gıda dağıtımı, battaniye, öğrenci bursu, su kuyusu açma, kurban kesimi gibi faaliyetler yürütüyor.

Alican Uludağ

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