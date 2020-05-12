 İnsani yardım örgütlerinden Suriye uyarısı: Durum daha da kötüleşebilir | DÜNYA | DW | 21.05.2020

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DÜNYA

İnsani yardım örgütlerinden Suriye uyarısı: Durum daha da kötüleşebilir

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye’nin kuzeyindeki çatışma koşullarına dikkat çekerek, durumun pandemi nedeniyle daha derin bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin askeri müdahalesinden kaçan Suriyeliler (Arşiv)

Türkiye'nin askeri müdahalesinden kaçan Suriyeliler (Arşiv)

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), koronavirüs pandemisinin Suriye'nin kuzeyinde doğurabileceği ağır sonuçlara karşı uyardı. Bölgede yaklaşık beş milyon kişinin içinde bulunduğu insani krizin virüs nedeniyle daha da kötüleşebileceğine dikkat çeken komitenin Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, "Dünyanın dikkati koronavirüse yönelmişken derinlerde yatan krizler şiddetlenebilir" diye konuştu.

Yıllardır savaşın pençesinde olan Suriye'nin kuzeyindeki insani dram geçtiğimiz aylarda daha da kötüleşmişti.

Carboni, virüsün yayılmasına karşı verilen mücadelenin bölgede çatışma koşullarının doğurduğu ihtiyaçların ivediliğini ikinci plana atmaması gerektiğini söyledi. Komiteye göre bölgede bulunan 16 hastaneden yalnızca bir tanesi tam kapasiteyle hizmet verebilir durumdayken, yedi hastane ise hizmet dışı.

ICRC Haseke Bölge Yöneticisi Kerim Mahmut, bölgede su sıkıntısının da yaşandığına ve virüse karşı etkili mücadele için elzem olan hijyen koşullarının sağlanamadığına dikkat çekiyor.

Hükümet verilerine göre, Suriye'de şu ana kadar altısı kuzeyde olmak üzere 58 koronavirüs vakası görüldü. Uzmanlar, virüsün kapasitelerinin çok üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan kamplara sıçramasından endişe ediyor. ICRC, bölgede üçte ikisini çocukların oluşturduğu yaklaşık 100 bin sığınmacı oldukça kısıtlı bir alanda yaşıyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda eski IŞİD militanlarının ailelerinin tutulduğu kamplar da bulunuyor.

dpa / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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