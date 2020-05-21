 İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda rekor artış | DÜNYA | DW | 17.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda rekor artış

Londra’da açıklanan bir rapora göre, 2019’da insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda rekor artış gözlendi. Geçen yıl 125 çalışan öldürüldü, 234 çalışan yaralandı. İnsani yardım örgütleri tablodan endişeli.

default

2019'da insani yardım çalışanlarına düzenlenen saldırılarda rekor artış görüldüğü kaydedildi. Bağımsız araştırma örgütü Humanitarian Outcomes'un açıkladığı rapora göre, geçen yıl bu çalışanlara yönelik 483 saldırı kayıtlara geçti.

Saldırıların kayıt altına alınmaya başlandığı 1997'den bu yana 2019'daki kadar fazla ağır saldırının görülmediği kaydedildi. Rapora göre, geçen yıl 125 çalışan öldürülürken,  234 çalışan yaralandı, 124 çalışan ise kaçırıldı. İnsani yardım örgütlerine yönelik en fazla saldırının Suriye, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görüldüğü kaydedildi. Yemen ve Mali'de de aralarında doktorlar, şoförler, mülteci kamplarında çalışan görevliler, gıda yardımı dağıtımından sorumlu çalışanlar ve tıbbi yardım personelinin de bulunduğu bu insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların sayısının iki katına çıktığı belirtildi.

Caritas International, 2020 yılı içerisinde de şimdiye dek 50'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, bu saldırılar nedeniyle acil insani yardım ihtiyacı bulunan halklara ulaşmanın giderek zorlaştığına dikkat çekti. Kızılhaç da pandemi misyonu çerçevesinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiziki saldırıların arttığını kaydetti.

epd / SÖ, TY

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

818 milyon öğrencinin okulunda el yıkama imkanı yok

Koronavirüsle mücadelede yapılması gerekenlerin başında, ellerin sık sık sabunla yıkanması geliyor. UNICEF milyonlarca öğrencinin okullarında ellerini yıkayabilmeleri için gerekli olan donanımın olmadığını açıkladı.  

İnsani yardım örgütlerinden Suriye uyarısı: Durum daha da kötüleşebilir

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye’nin kuzeyindeki çatışma koşullarına dikkat çekerek, durumun pandemi nedeniyle daha derin bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.  

Suriye'deki insani krize yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü

Suriye'deki insani krizin hafifletilmesi için uluslararası toplumdan yaklaşık 7 milyar euro yardım sözü geldi. Yardım örgütlerine göre bu miktar temel gıda fiyatlarının yüzde 200'den fazla arttığı Suriye için yetersiz.  

Benzer içerik

Syrien | Zivilisten fliehen vor türkischer Militäroffensive

İnsani yardım örgütlerinden Suriye uyarısı: Durum daha da kötüleşebilir 21.05.2020

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Suriye’nin kuzeyindeki çatışma koşullarına dikkat çekerek, durumun pandemi nedeniyle daha derin bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Deutschland Hilfslieferung Rotes Kreuz für die Erdbebenopfer in Nepal

Almanya'dan 300 milyon euroluk koronavirüs ile mücadele yardımı 27.04.2020

Merkel hükümeti, insani kriz yaşanan bölgeler ve yoksul ülkelerde koronavirüs salgınıyla mücadelenin desteklenmesi için 300 milyon euroluk mali yardım tahsis etti.

Türkei Russland Tourismus

Almanya-Türkiye seyahatleri hakkında bilinmesi gerekenler 07.08.2020

Almanya-Türkiye seyahatleri konusunda iki ülke hükümetlerinin mutabık kaldıkları "özel düzenlemeler" ne öngörüyor? Seyahat edenler nelere dikkat etmeli? DW Türkçe merak edilen soruların yanıtlarını derledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Joe Biden'ın başkan, Kamala Harris'in de başkan yardımcısı adaylığı resmiyet kazanacak

Biden'ın adaylığı için resmi süreç başladı

ABD'de Demokratlar dört günlük parti kongresi için toplanıyor. Trump'a karşı kararlı mücadele ve parti içi birlik mesajlarının öne çıkması beklenen kongrede Joe Biden'ın başkan adaylığı resmen ilan edilecek.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  