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İnsan hakları

İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır.

DW Türkçe'nin insan hakları ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Çıplak arama vakası ilk kez yargı karşısında 09.11.2021

Türkiye'de bir "çıplak arama vakası" ilk kez mahkeme gündemine geldi. Gezi eylemleri sonrasında Taksim Dayanışması üyelerine yönelik gözaltılarda çıplak arama yaptığı iddia edilen polisler yargılanmaya başladı. 
Selahattin Demirtaş, der ehemalige Ko-Chef der prokurdischen HDP in der Türkei, zu sehen, der seit 2016 inhaftiert ist. Die Fotos wurden uns von der HDP zur Verfügung gestellt.

Demirtaş'tan yeni Alman hükümetine çağrı 04.11.2021

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta "Yeni Alman hükümetinin Avrupa değerlerine ve insan haklarına daha bağlı bir politika izlemesini umuyorum" dedi.
Ethiopian police march during a parade to display new police uniforms and instruct them to maintain impartiality and respect the law during the upcoming election, in Meskel Square in downtown Addis Ababa, Ethiopia Saturday, June 19, 2021. The country is due to vote in a general election on Monday, June, 21, 2021, the centerpiece of a reform drive by Prime Minister Abiy Ahmed. (AP Photo/Ben Curtis)

BM'den Etiyopya'da insan hakları ihlalleri raporu 03.11.2021

BM ve Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu'nun araştırmalarına göre Etiyopya'nın kuzeyinde ordu ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalarda cinayet ve işkence gibi ağır insan hakları ihlalleri yaşandı.

Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul - In Istanbul entschied das Gericht, Osman Kavalas Verhaftung fortzusetzen. Copyright: ANKA

Kavala: AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmeli 02.11.2021

Dört yıldır cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala, "Eğer AİHM kararlarına uyulmamasının hükümete maliyeti tutukluluğumun sağlayacağı yararlardan daha büyük olursa seçimlerden önce serbest kalabilirim" dedi.

ROME, ITALY - OCTOBER 31: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) meets U.S President, Joe Biden (R) on the sidelines of the G20 Leaders' Summit in Rome, Italy on October 31, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

Biden-Erdoğan görüşmesinde "insan hakları" vurgusu 01.11.2021

Roma’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden S-400 gibi kronik sorunlara çözüm çıkmadı. Diplomatik gözlemcilere göre Biden yönetimi Ankara ile ilişkilerde insan hakkı ihlallerine odaklanacak.
Exklusives Fotoshooting mit dem türkischstämmigen deutschen Schriftsteller Dogan Akhanli im Hof der Alten Feuerwache. Köln, 09.05.2018 | Verwendung weltweit

Yazar Doğan Akhanlı hayatını kaybetti 31.10.2021

Almanya'da yaşayan yazar Doğan Akhanlı Berlin'de 64 yaşında hayatını kaybetti. Hatırlama kültürü ve insan hakları konularında da çalışan edebiyatçı, çok sayıda ödüle layık görülmüştü.

A Turkish soldier stands guard outside the Silivri prison complex where German-Turkish journalist Deniz Yucel released near Istanbul, Turkey, February 16, 2018. REUTERS/Osman Orsal

TİHV: İhlaller kurala dönüştü, işkence sorunu derinleşiyor 27.10.2021

Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na göre son beş yılda ifade ve medya özgürlüğünü kullanmak isteyen 2 bin 801 kişi tutuklandı. 2015'ten bu yana ise 4 bin 543 kişi işkence ve kötü muameleden dolayı vakıfa başvurdu.
State Department spokesperson Ned Price speaks during a media briefing at the State Department in Washington, Monday, Aug. 16, 2021. (Kevin Lamarque/Pool via AP)

ABD'den açıklama: Bildiri Viyana Sözleşmesi ile uyumlu 26.10.2021

Büyükelçiler kriziyle ilgili açıklama yapan ABD Dışişleri, bildirinin Viyana Sözleşmesi ile uyumlu olduğunu belirterek "İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunma taahhüdümüze bağlıyız" dedi.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Xinjiang - Uighuren/Baumwollanbau *** 25.03.21 ***A children from the Uyghur community living in Turkey wears a mask during a protest against the visit of China's Foreign Minister to Turkey, in Istanbul on March 25, 2021. - Hundreds protested against the Chinese official visit and what they allege is oppression by the Chinese government to Muslim Uyghurs in the far-western Xinjiang province. (Photo by Bulent KILIC / AFP) (Photo by BULENT KILIC/AFP via Getty Images)

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i kınadı 22.10.2021

BM’de Türkiye ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu 43 ülke Çin’i Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların maruz kaldığı insan hakları ihlalleri nedeniyle kınayarak, “gözlemcilerin girişine izin ver” çağrısı yaptı.

DW Haber - 20.10.2021 20.10.2021

DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.
30.01.2019, Libanon, Mardsch: Syrische Flüchtlinge gehen durch ein Flüchtlingslager in der Bekaa-Ebene. Im Libanon leben rund 1,5 Millionen Syrer. Die libanesische Regierung hat die Weltmächte aufgefordert, sich stärker um die Rückkehr syrischer Flüchtlinge zu bemühen. Foto: Marwan Naamani/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

HRW: Suriye geri dönüş için güvenli değil 20.10.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Suriye geri dönüş için güvenli değil" tespitine yer verdiği raporunda, ülkelerine dönen Suriyelilerin ağır insan hakları ihlalleri ile karşı karşıya kaldıkları uyarısında bulundu.
Bildnummer: 53402463 Datum: 20.02.2009 Copyright: imago/blickwinkel Symbolbild EU-Beitritt der Tuerkei, Tuerkei Symbol photo EU accession of Turkey, Turkey BLWS202644 kbdig 2009 quer Beitrittskandidat Beitrittsland EU EU Beitrittskandidat EU Beitrittsland EU Mitgliedsstaat EU Osterweiterung EU-Beitritt Europa europaeisch Europaeische Union Gesellschaft Kontinent Neue Laender Osterweiterung Politik Politische Organisation Staat Symbol Symbolbild Symbolfoto Symbolfotografie Symbolik symbolisch Symbolphoto Symbolphotographie Universum Tuerkei Asien Querformat tuerkisch Europaeische Gemeinschaft EG Symbolbilder Symbole Sinnbild sinnbildlich Symbolfotos Stern Sterne Flagge Flaggen Nationalflagge Nationalflaggen Nationalfahne Nationalfahnen Staatsflagge Staatsflaggen Fahne Fahnen Staatsfahne Staatsfahnen Beitritt accession talks amplification continent countries country dilation enhancement EU - new member state Europe European European Union expander expansion extension extention geography interpolation land mainland political organisation politics society state symbol photo symbol picture symbolical turkish universe upgrading Turkey Asia horizontal format European Community EC symbol pictures symbols symbolism symbolisms symbolic star stars flag flags national flag national flags ensign ensigns policy Bildnummer 53402463 Date 20 02 2009 Copyright Imago Angle Symbol image EU Accession the Turkey Turkey symbol Photo EU accession of Turkey Turkey Kbdig 2009 horizontal Candidate Candidate country EU EU Candidate EU Candidate country EU Member State EU Enlargement EU Accession Europe Eisch Europe european Union Society Continent New Countries Enlargement politics political Organization State symbol Symbol image Symbolic image Icon photography Symbolism symbolic Photo icon Photography icon Universe Turkey Asia Landscape Turkish european Community eG Symbol Pictures Symbols Emblem symbolically Icon photos Star Stars Flag Flags National flag National flags National flag National flags National flag State flags Flag Flags State flag State flags Accession accession Talks Continent Countries Country Enhancement EU New member State Europe European European Union Expander Expansion Extension Extension Geography Country Mainland Political Organization POLITICS Society State symbol Photo symbol Picture symbolical Turkish Universe upgrading Turkey Asia horizontally Format European Community EC symbol Pictures Symbol Symbolism symbolism Star Stars Flag Flags National Flag National Flags Ensign Ensigns Policy

AB'nin Türkiye raporunda Doğu Akdeniz ve demokrasi vurgusu 19.10.2021

AB'nin 2021 Türkiye raporunda demokratik kurumların işleyişi, yargı bağımsızlığı ve insan hakları alanlarında ciddi eksikliklere işaret edildi, Türk dış politikasının AB'nin öncelikleriyle uyumlu olmadığı kaydedildi.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Straßburg, Strasbourg, Elsass, Alsace, Frankreich, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: TCK 299 değişmeli 19.10.2021

AİHM, Cumhurbaşkanına hakaretle ilgili Türk Ceza Kanunu maddesinin değiştirilmesini isteyen bir karar açıkladı.
Juni 2020, Screenshots aus einem frei verwendbare Video von Opera Circus. Redakteurin: Cristina Burack // They are just screenshots from a freely available online video (https://www.youtube.com/watch?v=IjV-9eMr8oE // They were packaged by Opera Circus ( https://www.operacircusuk.com/osman-bey-and-the-snails-press-release.html

On ülkeden Türkiye'ye Kavala çağrısı 18.10.2021

Aralarında ABD, Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu on ülke, tutukluluğunun dördüncü yılında Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Afghan migrants walk toward a place to rest while they wait for transport by smugglers after crossing the Iran-Turkish border on August 15, 2021 in Tatvan, on the western shores of Lake Van, eastern Turkey. - The latest chaos in Afghanistan sparked by the recent gains of territory by the Taliban including the takeover of the capital Kabul has raised fresh alarm over an influx of migrants into Turkey through the Iranian border. Turkey, which shares a 534 kilometre (331 miles) border with Iran, has beefed up its frontier and started building a 243 kilometre wall in a bid to prevent any passage of illegal migrants.  (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Türkiye’ye Afgan sığınmacıları geri itme suçlaması 15.10.2021

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda, İran'dan Türkiye'ye geçiş yapan Afgan sığınmacıların "Türk askerleri tarafından dövüldüğü" ve hukuka aykırı bir biçimde "sınır dışı edildiği" iddia edildi.

President Joe Biden addresses the 76th Session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York on Tuesday, Sept. 21, 2021. (Timothy A. Clary/Pool Photo via AP)

ABD, BM İnsan Hakları Konseyi'ne geri döndü 14.10.2021

ABD, Donald Trump zamanında çekildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne geri döndü.
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