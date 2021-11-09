İnsan hakları

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DW Haber'de bugün: Türk hukukuna AİHM'in eleştirileri ağırlaşıyor, TÜSİAD'ın laiklik ve adalet çıkışı ne anlama geliyor?, Elektrik zammı tüketiciye nasıl yansıyacak?, DW muhabiri Alican Uludağ'a Almanya'dan Cesur Gazeteci Ödülü, Manisa'da zihinsel engelliler okulunda taşınma krizi.