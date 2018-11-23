İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Veliaht Prens hakkında suç duyurusu

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Buenos Aires'de federal mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

İnsan hakları örgütü suç duyurusunda Suudi Veliaht Prens Selman’ın Yemen’de işlenen savaş suçlarında ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da işkence görerek öldürülmesinde rolü olduğunu iddia etti.

Suç duyurusunda, Arjantin Anayasası'nın, insanlığa karşı işlenen suçların dünya genelinde suçun işlendiği yer ve kurbanın uyruğundan bağımsız olarak kovuşturulmasını benimsediği belirtildi.

Dilekçede bu nedenle Suudi Veliaht Prens'in Buenos Aires ziyareti sırasında tutuklanması talep edildi. Clarin gazetesinin konuyla ilgili haberine göre federal mahkeme savcılığı Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin Buenos Aires'te kovuşturulup kovuşturulamayacağı konusunu soruşturmakla görevlendirdi.

G20 buluşması Arjantin'de

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Arjantin'de suç duyurusunda bulunmasının nedeni Veliaht Prens'in Cuma ve Cumartesi günü sanayi ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerin liderlerinin AB temsilcileri ile birlikte düzenleyeceği G20 buluşmasına katılacak olması. Suudi Arabistan G20 üyesi ülkeler arasında yer alıyor.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA, Kaşıkçı cinayetinin arkasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın olduğundan yola çıkıyor. ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerin bazıları bu konuda Suudi yönetimine sert eleştiriler yöneltiyor. Cumhuriyetçi senatör Bob Corker pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in çarşamba günü kapalı kapılar ardından senatörleri Suudi Arabistan’la ilişkiler konusunda bilgilendireceğini söyledi.

Riyad yönetimi ise Veliaht Prense'e yönelik iddianın "dayanaksız olduğunu" belirterek geri çeviriyor ve Kral ile Veliaht Prens'in Suudi Arabistan'ın "kırmızı çizgisi" olduğunu belirtiyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluk binasına giriş yapmış, kendisinden uzun süre haber alınamamıştı. Suudi Arabistan'dan yapılan ilk açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasını terk ettiği iddia edilmişti.

Uluslararası alanda yapılan baskılardan sonra ise Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan bir arbedede öldüğünü teyit etmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı'nın ölümü için "acı verici" ve "haklı gösterilemeyecek korkunç bir suç" ifadelerini kullanmıştı.

dpa, AFP / HT, GA

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