 İnsan Hakları Anıtı serbest | TÜRKİYE | DW | 26.07.2018

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TÜRKİYE

İnsan Hakları Anıtı serbest

Ankara'da bir yılı aşkın süredir abluka altında tutulan İnsan Hakları Anıtı'nın önündeki bariyerler kaldırıldı.

Türkei Menschenrechtsdenkmal in Ankara (DW)

Ankara'da Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nı çevreleyen bariyerler Perşembe günü kaldırıldı. Anıt, darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında Valilik tarafından "güvenlik" gerekçesiyle 26 aydır abluka altında tutuluyordu.

Anıt, 23 Mayıs 2017 tarihinde ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın gözaltına alınmasının ardından bariyerlerle kapatılmıştı.

Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto edenler anıt önünde toplanarak, serbest bırakılmalarını talep etmişti. "Yüksel Caddesi Direnişçileri" olarak bilinen gruba, CHP'nin bazı milletvekillerinin de destek vermesi üzerine vatandaşlardan da destek gelmiş ve polis müdahale ederek anıtın etrafını kapatmıştı. Anıtın yanında bir geçici karakol kurulmuş ve anıtın 24 saat polis gözetiminde olması sağlanmıştı.

Sanatçı Metin Yurdanur tarafından yapılarak İnsan Hakları Anıtı 10 Aralık 1990 yılında Çankaya Belediyesi'ne hediye edildi. Sanatçı heykelin bariyerlerle çevrelenmesinin birinci yılında DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Tüm eserlerim gibi bu heykelimin de sahibi insanlıktır. Eserlerimizin barış dolu güzel bir dünyada yer almasını isteriz" demişti.

DW,GA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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