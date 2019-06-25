İnsan hakları örgütlerinden Kavala tepkisi

Gezi davasında tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala'nın, tutukluluk halinin devamı yönündeki karara tepkiler sürüyor. Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) mahkemenin kararını sert bir dille eleştirdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Af Örgütü, "Osman Kavala'ya yönelik suçlamalara dair hiçbir somut delil sunulmamasına rağmen tutukluluğunun davamına karar verilmesi akla mantığa sığmamaktadır" denildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Türkiye Sorumlusu Emma Sinclair-Webb

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Türkiye Sorumlusu Emma Sinclair-Webb de, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Kavala hakkındaki iddianamede hiçbir suç unsuru olmadığını ve Osman Kavala'nın "demir parmaklıklar ardında bir gün bile geçirmemesi gerektiğini" söyledi.

Sinclair-Webb ayrıca, önümüzdeki Temmuz ayında görülecek duruşmada Kavala'nın serbest bırakılmak zorunda olduğunu savundu.

Karara bir tepki de Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri'den geldi. Piri, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Yiğit nedensiz yere 7 ay hapiste kaldı. Osman'ın tutukluluğu 600 günü aşmışken sürüyor. Türkiye'nin adalet sistemi çok sayıda saygın ve masum insanın hayatını etkiliyor" yazdı.

Tek tahliye: Yiğit Aksakoğlu

Tutuklu sanıklardan Osman Kavala ve sivil toplum alanında çalışan Yiğit Aksakoğlu ile birlikte tutuksuz yargılanan yedi sanığın katıldığı Gezi davasının ilk duruşması Pazartesi ve Salı günleri görüldü. Mahkeme ara kararında Kavala'nın tutukluluğunun devamına ve Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi.

Sivil toplum örgütlerinde faal olan eğitim uzmanı Yiğit Aksakoğlu'na adlı kontol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Tahliyesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Aksakoğlu, kendinin tahliye edilip Osman Kavala'nın tutuklu kalmasının anlaşılır olmadığını belirtmişti. Aksakoğlu açıklamasında, "Ne tutuklanmayı ne de tahliyeyi bekliyordum. Bugün çıktığım için çok mutluyum. Ama Osman Bey için çok üzgünüm. 20 aydır sebepsiz içeride. İçeride haksız yere tutuklu çok sayıda insan var. Bize piyango çıkmadı. Bir an önce bu ülkeye adalet gelmeli" demişti.

dpa / ET,ÖA,GA

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