İnkumu açıklarında kuru yük gemisi battı

Ukraynalı bir şirket tarafından işletilen "ARVIN" isimli kuru yük gemisi Bartın İnkumu açıklarında battı.

Denizin yaklaşık 200 metre açığında batan gemiyle ilgili Bartın Valisi Sinan Güner açıklamalarda bulundu. 12 kişilik gemi personelinden 6'sının sağ olarak kurtarıldığını belirten Güner "Ölen 3 kişiden birinin cesedine ulaştık. Diğer 3 mürettebatın da kayalıkların olduğu bölgede hareketsiz görüldüğü ihbarı var. Bunlara da karadan ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmaları şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülüyor.

Sahil Güvenlik botlarıyla Bartın Limanı'na getirilen ve ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 gemi personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çalışmalara katılan ve hipotermi nedeniyle rahatsızlanan bir sahil güvenlik personeli de 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Vali Güner gazetecilere yaptığı açıklamada Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterin Samsun'dan bölgeye hareket ettiğini söyledi. Güner ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Fatih Gemisi'nin de yolda olduğunu kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan bugün yapılan yazılı açıklamada, TSİ 12.35'te Bakanlık tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi'nden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı "ARVIN" isimli geminin battığı belirtildi.

Açıklamada "Olumsuz hava şartları sebebiyle 15 Ocak 2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17 Ocak 2020 tarihi saat 12.35'te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır" denildi. Gemiyi işleten Ukrayna'daki firmanın yetkilileriyle irtibata geçildiğini açıklayan bakanlık 12 personelin bulunduğu geminin Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na gitmekte olduğu bilgisini verdi.

DW / EC, BÜ

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