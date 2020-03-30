 İngiltere’ye ağır cezaevi eleştirisi | AVRUPA | DW | 30.04.2020

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AVRUPA

İngiltere’ye ağır cezaevi eleştirisi

İngiltere, Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi’nin eleştiri oklarının hedefinde. Komite, cezaevlerindeki durum nedeniyle İngiltere’ye ağır eleştiriler yöneltti, “derin kriz" uyarısında bulundu.

Liverpool cezaevinin girişi

Liverpool cezaevinin girişi

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) bugün yayımladığı raporunda, İngiltere'ye cezaevlerindeki durum nedeniyle ağır eleştiriler yönelterek "derin kriz" uyarısında bulundu.

Komite üyeleri, 2019 yılının Mayıs ayında İngiltere'deki cezaevlerine yaptıkları ziyaretler sonrasında hazırladıkları raporda, "derin endişeye yol açan” gözlemlerde bulunduklarını aktardılar.

"Güvenli değil”

Raporda, ziyaret edilen Doncaster, Liverpool ve Wormwood Scrubs hapishanelerinin aşırı dolu olduğu, mahkumlar arasında ve yine mahkumlar ile gardiyanlar arasındaki şiddet olaylarının rekor düzeye ulaştığı aktarıldı. Benzer koşulların genç suçluların bulunduğu Feltham A ve Cookham Wood ıslah evlerinde de gözlemlendiği belirtildi.

Komite üyeleri raporlarında, "ziyaret edilen hapishaneler güvenli olarak nitelendirilemez” görüşüne yer verdi.

“Uyuşturucu kullanımı alarm veriyor”

CPT üyelerinin raporlarında yer verdikleri bir diğer çarpıcı gözlem de cezaevlerindeki uyuşturucu kullanımına ilişkin.

"Alarm veren düzeydeki uyuşturucu madde kullanımı derin endişe yaratmaktadır” denilen raporda, hapishanelerde rastgele yapılan testlerde, hükümlülerin üçte birinin uyuşturucu kullandığının tespit edildiği aktarıldı.

Tecrit uyarısı

İngiltere'yi hapishanelerde uygulanan uzun süreli tecrit hakkında da uyaran komite ayrıca çok yüksek sayıda hükümlünün akıl sağlığı sorunu yaşadığı, kimilerinin de kendilerine zarar verdiklerini aktardı.

Raporda çok ciddi akıl sağlığı sorunu yaşayan hükümlülerin tecrit edildiği bilgisi paylaşıldı, bunların uygun hastanelerde tedavi görmeleri gerekirken, cezaevlerinde tecrit edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

CPT ayrıca gardiyan ve cezaevi çalışan sayısının yeterli olmadığına, mevcut çalışanların ise çok zor koşullarda yoğun baskı altında bulunduğuna dikkat çekti.

İngiltere hükümeti, raporda yer verilen ağır eleştirilere yanıt verdi.

Cezaevlerindeki gardiyan sayısının artırılacağını bildiren İngiliz hükümeti, ayrıca hapishanelerdeki güvenliğin güçlendirilmesi için de 114 milyon euroluk bir yatırım programının belirlendiğini kaydetti.

DW, AFP/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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